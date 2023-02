Ultimo fidanzata chi è: è figlia d’arte

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata di Ultimo e figlia di una famosissima icona della televisione italiana

Da circa due anni, la fidanzata di Ultimo è Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di una vera e propria star della televisione italiana come Heather Parisi. Nata a Roma il 10 marzo del 2000, la fidanzata di Ultimo è figlia della showgirl e del suo compagno dell’epoca: Giovanni Di Giacomo. Nonostante la straordinaria notorietà sia della madre che del fidanzato, Jacqueline è sempre rimasta abbastanza lontana dai riflettori, facendo parlare di lei però nel 2019, quando ha lanciato una frecciatina alla madre, commentando una partecipazione di Heather Parisi al salotto di Barbara D’Urso chiedendo di chiederle anche degli altri figli. Ovviamente, queste parole hanno attirato l’attenzione del mondo del gossip, ma Jacqueline non ha mai voluto approfondire la questione, non parlando del rapporto con sua madre dicendo di non essere interessata alla visibilità o al dibattito pubblico. Il nome di Jacqueline Luna Di Giacomo è poi tornato in auge nel marzo 2021, quando con uno scatto su Instagram la figlia di Heather Parisi e Ultimo hanno ufficializzato la loro relazione, mostrandosi felici e innamorati. Su Instagram, possiamo vedere diverse foto della coppia e possiamo anche conoscere qualche dettaglio in più su Jacqueline. La fidanzata di Ultimo, infatti, da poco ha lanciato un proprio brand di abbigliamento, che porta la sua firma estetica perché il concept della sua linea, chiamata Give me, è quello di realizzare capi d’abbigliamento ornati dei dipinti della ragazza. Una fantastica nuova avventura per la fidanzata di Ultimo. Non è noto se Ultimo e Jacqueline stanno ancora insieme, infatti sui social non compaiono da mesi e la ragazza non è presente a Sanremo.

Ultimo ex fidanzata

Prima di Jacqueline, nella vita di Ultimo c’era Federica Lelli, influencer classe 1998 originaria anche lei, come il cantante di Roma. Dopo aver studiato un anno in Francia, Federica Lelli ha debuttato come modella e si è cominciata a far notare sui social, dove è diventata un’influencer molto seguita. L’ex fidanzata di Ultimo cura diversi progetti, tra cui Love Story, un format nato nel 2021 che presenta la creazione di situazioni per far conoscere delle persone, con l’obiettivo di creare delle coppie. Una versione in digitale, possiamo dire, di Uomini e Donne, figlia anche di tutta l’esperienza della pandemia che ha inciso moltissimo sulla creazione dei rapporti umani e sociali. Per il resto, la modella e influencer romana vanta moltissime collaborazioni e partnership e ha un seguito di quasi 150.000 followers su Instagram. Tornando alla sua storia con Ultimo, Federica Lelli è stata la fidanzata del cantante prima del successo, poi complice anche il grandissimo cambiamento di vita di entrambi, le cose non sono più andate e Federica Lelli è stata al centro anche della precedente partecipazione a Sanremo, visto che proprio la rottura con la ragazza è il tema de I tuoi particolari, canzone che Ultimo ha cantato all’Ariston nel 2019. In quel periodo, come si è evidenziato da foto sui social, Ultimo e Federica si sono lasciati e ripresi, ma alla fine i due hanno deciso di andare per la loro strada, non riuscendo più, evidentemente, a conciliare le loro vite, cambiate tremendamente da quando si erano fidanzati.