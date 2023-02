Elodie sensualità alle stelle: trasparenza lascia a bocca aperta VIDEO

Elodie incanta tutti sul palco dell’Ariston: che sensualità nella discesa delle scale, la cantante romana conquista tutti. Il video è spettacolare

Elodie è salita nuovamente sul palco di Sanremo, alla sua terza partecipazione da protagonista in gara dopo le edizioni del 2017 con il brano “Tutta colpa mia” e del 2020 con “Andromeda”. In entrambi i casi non riuscì ad avvicinarsi minimamente al podio, chiudendo rispettivamente in ottava e settima posizione. Ci riprova in questo Sanremo 2023 con “Due”, un brano classico dello stile Elodie, con la cantante romana che è ormai diventata una certezza della musica italiana. Tantissimi i successi, l’ultimo “Tribale” che ha ottenuto un vero e proprio boom. Elodie, peraltro, è salita sul palco dell’Ariston anche nelle vesti di co-conduttrice, nell’edizione del 2021. Elodie, il cui nuovo album dal titolo “Ok respira” esce proprio oggi 10 febbraio, è pronta a dare spettacolo anche nella gara cover, in programma in questa quarta serata del Festival. La cantante romana sarà in gara con un grande successo di Lenny Kravitz, “American Woman”, manifesto dedicato proprio alla donna ed alla femminilità. Elodie sarà in gara con BigMama, “una giovane donna dalla faccia tosta dal carattere grandi” come l’ha definita in conferenza stampa. “Il motto sarà ‘Faccio casino e me ne vado’, mi sfogherò e sparirò” le sue parole, quasi una vera e propria dichiarazione d’intenti. In tanti si sono chiesti se la canzone di Elodie “Due” fosse dedicata alla storia d’amore conclusa con Marracash, la cantante non ne ha parlato ufficialmente ma ha spiegato che il brano racconta una sensazione vissuta realmente sia da lei che da Federica Abbate co-autrice della canzone scelta per partecipare a Sanremo 2023.

Elodie scende la scalinata: che show

Nella serata di ieri Elodie ha conquistato tutti anche con il suo outfit. Un vestito fasciato e senza spalline, nero e trasparente che ha messo in mostra l’intimo, per una visione che lasciato davvero tutti senza parole. I capelli raccolti con un ciuffo a contornarle il viso sorridente regalandole un aspetto aggressivo ma sensuale, da pantera insomma. E la discesa della scalinata è stata davvero super. Sensualità a profusione per la cantante romana che ha affrontato i gradini anche con grande eleganza, raccogliendo su di lei tutti gli sguardi. Arrivata alla base, poi, ha salutato Amadeus che l’attendeva ed ha poi lanciato un bacio al pubblico. Entusiasti i fan sui social, che l’hanno inondata di messaggi e complimenti, risaltando la sua bellezza ma anche la sua bravura, doti che l’hanno contraddistinta nel corso degli ultimi anni della sua carriera. E già in molti sono curiosi di vedere l’abito scelto per la serata cover, sperando che possa sorprendere ancora. Lo stylist di Elodie è Lorenzo Posocco e per Sanremo 2023 la cantante ha sfruttato diversi brand per i vari appuntamenti che affollano la settimana dedicata alla kermesse musicale. Infatti indossa Hilfiger e Max Mara per il giorno quando è impegnata in interviste e incontri con la stampa, mentre per quanto riguarda le serate sul palco del Teatro Ariston ha puntato su Maison Valentino e Versace.