C’è Posta per te ospiti la rivelazione di Fiorello: c’entra Sanremo 2023

C’è Posta per Te sabato 11 febbraio senza ospiti, solo storie. Il retroscena di Fiorello su cosa è successo a Mediaset

Per la prima volta nella lunga storia di grande successo di C’è Posta per Te, in onda da oltre 20 anni, Maria De Filippi non ha inserito nella puntata dell’11 febbraio ospiti vip in studio per fare una sorpresa alle persone di turno. C’era molta attesa per lo scontro televisivo tra la finale di Sanremo 2023 e il people show in onda su Mediaset, soprattutto considerando che negli ultimi anni la rete aveva evitato di fare concorrenza al Festival. Quest’anno invece una scelta controcorrente motivata più volte Piersilvio Berlusconi che ha voluto dare un’alternativa al pubblico a casa essendo saldi gli sponsor della trasmissione. Non a caso giovedì è anche andato in onda una puntata in diretta del Grande Fratello Vip che ha registrato 1 milione 800 mila spettatori contro gli oltre 9 milioni della terza serata di Sanremo 2023 che è risultata però la meno vista della settimana. Al di là degli ascolti, il motivo per cui C’è Posta per Te è andato in onda senza ospiti vip l’11 febbraio pare secondo indiscrezioni, ovviamente non ufficiali, ancora un legame il Festival della canzone italiana condotto da Amadeus e Gianni Morandi con la co-conduttrice Chiara Ferragni che in molte occasioni ha condiviso storie Instagram in cui guardava il people show di Maria De Filippi insieme al marito Fedez. Inizialmente si era parlato di Tiziano Ferro come ospite speciale della puntata contro la finale di Sanremo 2023, invece il cantautore è presente come giudice di canto nel daytime di Amici 22 in onda domenica 12 febbraio e che affronta la grande puntata di Domenica In di Mara Venier che avrà come ospiti i cantanti in gara al Festival.

C’è Posta per te senza ospiti: parla Fiorello

Così tra il serio e il faceto, a dare una spiegazione sul perché C’è Posta per Te non ha ospiti sabato 11 febbraio è stato Fiorello durante l’ultima puntata di Viva Radio 2 Viva Sanremo in onda subito dopo il Festival. Il conduttore e showman, senza fare nomi, ha spiegato che c’era malumore in casa Mediaset dopo aver ironizzato in precedenza su un palloncino con la scritta Piersilvio Berlusconi che stava spiando Sanremo con l’intenzione l’anno prossimo di soffiare la kermesse musicale alla Rai. Ciuri, come lo chiama Amadeus, ha spiegato che quando alcuni vip hanno appreso di essere stati inseriti nel montaggio della puntata di C’è Posta per Te 11 febbraio contro la finale di Sanremo 2023 avrebbero chiesto di essere esclusi perché non avevano voglia di essere messi come jolly avversari di una manifestazione così importante per il Paese o forse per paura di un flop. A fare il nome è stato Davide Maggio che ha parlato di un malcontento da parte di Renato Zero sulla decisione di essere inserito nella puntata dell’11 febbraio e ha chiesto di non voler andare in onda. Lo stesso cantautore è stato superospite del Festival di Sanremo nel 2016 ed è molto legato alla manifestazione perché nel 1991 partecipò alla gara con la canzone Spalle al muro che arrivò al secondo posto dietro Riccardo Cocciante.