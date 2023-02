Elodie abito trasparente a Sanremo 2023: che sensualità VIDEO

Elodie scatena il palco dell’Ariston nella quarta serata dedicata alle cover: la cantante regala un outfit mozzafiato e tutto trasparente. Le foto ed il video

Sensualità ed irriverenza, le doti principali di Elodie che, nel corso della sua carriera, ha sempre regalato situazioni border line sia nelle esibizioni che nei video. E nella quarta serata del Festival di Sanremo è stata la protagonista assoluta, con un’esibizione accanto a BigMama che ha lasciato letteralmente a bocca aperta. Se il brano, di per sé, era un inno al femminismo e non ha certo sconvolto più di tanto, il contorno ha lasciato decisamente senza parole. Ad iniziare dal bacio saffico con Big Mama sul palco dell’Ariston, con cui ha chiuso l’esibizione di “American woman” canzone dei The Guess Who del 1970 e riproposta nel 1999 da Lenny Kravitz in una cover che ha ridato ulteriore slancio alla canzone. Ma è stato l’outfit di Elodie a Sanremo 2023 che ha fatto davvero scalpore. Se vi è capitato di vedere qualche video dei tantissimi successi prodotti fin qui, beh, non deve poi sorprendere più di tanto, perché si può ampiamente dire come l’artista romana fosse perfettamente nel suo “mood“. È di certo tutta un’altra storia, però, presentarsi sul palco del Teatro Ariston e lasciare a bocca aperta tutti, dal conduttore alla platea intera.

Elodie infiamma l’Ariston: intimo in vista FOTO e VIDEO

Se nella prima serata di Sanremo 2023 Elodie aveva indossato un abito morigerato, già mercoledì sera il suo outfit aveva impressionato non poco; un vestito senza spalline nero, con qualche trasparenza e l’effetto vedo-non vedo, dando un tocco ulteriore di sensualità con i capelli raccolti ed un ciuffo a contornarle il viso. Una sorta di preludio a quello che poi è accaduto ieri sera nella serata dei duetti. A monte della scalinata ha abbandonato la pelliccia che indossava, per poi scendere le scale con una sensualità innata. Gli occhi sono però letteralmente strabuzzati nel vederla in tutta la sua bellezza con l’outfit scelto. Totalmente in nero, un look aggressivo accentuato dagli occhiali neri poi lanciati via, dal trucco marcato, dalle calze a rete e da un paio di stivaloni in pelle che le arrivavano ben oltre le ginocchia. Ed il vestito? E’ più lecito chiamarlo abitino, una sorta di vestale minimal che copriva decisamente ben poco, anche perché completamente trasparente e soprattutto larga, che durante l’esibizione ha ceduto sul lato sinistro ad altezza gomito, lasciando tutto in mostra. Ed infatti si vedeva distintamente il reggiseno nero, con un’ampia visione sul décolleté, certamente apprezzata da chi la ammirava davanti alla tv. Scatenata sul palco, Elodie ha poi completato l’opera lasciando ammirare in toto il suo intimo, compreso gli slip quando durante la performance si è piegata sulle ginocchia. Uno show vero e proprio che non le ha permesso di vincere la serata cover, tantomeno di risalire la china nella classifica generale, dov’è nona, ma di certo le ha permesso di guadagnarsi ancora una volta l’approvazione del pubblico maschile che ormai la segue non solo per il suo talento canoro.