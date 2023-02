Anticipazioni Michelle Impossible prima puntata: ospiti

Le anticipazioni della prima puntata di Michelle Impossibile: tantissimi ospiti, da Eros Ramazzotti a Max Pezzali

Stasera mercoledì 22 febbraio Michelle Hunziker fa ritorno col suo amatissimo show Michelle Impossible & Friends, giunto alla seconda stagione dopo il grandissimo successo della prima edizione. Per la prima puntata di Michelle Impossible le anticipazioni presentano un grandissimo numero di ospiti, a partire da una figura molto importante per la showgirl svizzera: il suo ex Eros Ramazzotti. Il cantante di Più bella cosa è uno degli ospiti di Michelle Impossibile e stando alle anticipazioni stasera racconterà aneddoti e ricordi della sua vita ad Aurora, la figlia che ha avuto proprio insieme a Michelle Hunziker. Un momento molto intenso e atteso, accompagnato però anche da tanti altri passaggi con protagonisti grandi ospiti. Dalle anticipazioni fornite tramite un post Instagram dalla stessa Michelle Hunziker, possiamo vedere stasera 22 febbraio a Michelle Impossibile altri grandi protagonisti del mondo della musica, da Max Pezzali e Loredana Bertè a Nina Zilli e Danti, passando per Il Volo e Rocco Tanica. Inoltre, ci saranno anche l’attore napoletano Alessandro Siani, tornato al cinema proprio in questi giorni col suo nuovo film Tramite amicizia, e il comico milanese Andrea Pucci. A completare il quadro degli ospiti della prima puntata di Michelle Impossible ci sono il pluripremiato attore Pierfrancesco Favino, Serena Autieri, Piero Chiambretti e Belen Rodriguez. Spazio poi, ovviamente, anche ad Aurora Ramazzotti, che oltre al momento con papà Eros sarà protagonista anche al fianco della madre nel corso della serata. Questi sono gli ospiti della prima puntata di Michelle Impossibile di stasera 22 febbraio, ma le anticipazioni non terminano qua, perché la serata sarà arricchita anche da altri volti che torneranno anche nelle altre puntate di Michelle Impossibile: insieme alla showgirl ci saranno infatti il Mago Forest, Katia Follesa e la Gialappa’s Band. Un ritorno in grandissimo stile, dunque, per Michelle Impossibile, la cui prima puntata della seconda stagione va in onda mercoledì 22 febbraio a partire dalle ore 21:50 circa su Canale 5, con la fine prevista intorno all’1:15.

Michelle Impossible quante puntate sono

Come detto, Michelle Impossibile esordisce stasera 22 febbraio su Canale 5, ma farà ritorno anche per le prossime due settimane. In totale, questa seconda edizione di Michelle Impossibile ha tre puntate, che vedranno l’avvicendarsi di tantissimi ospiti. Al fianco della Hunziker, come anticipato, anche nei prossimi episodi di Michelle Impossibile troveremo la figlia Aurora, poi il Mago Forest, Katia Follesa e la Gialappa’s Band, oltre al maestro Valeriano Chiaravalle che avrà il compito di guidare l’orchestra e le musiche per il corpo di ballo. Poi, in ognuna delle tre puntate di Michelle Impossibile ci saranno tantissimi ospiti pronti ad arricchire la serata. Lo scorso anno lo show, andato in onda con due puntate, ha visto la presenza di tantissimi ospiti: da Ilary Blasi a Maria De Filippi, passando per volti che tornano anche quest’anno come quelli di Andrea Pucci, Nina Zilli e dell’immancabile Eros Ramazzotti. Quest’anno, sull’onda dello strepitoso successo dello scorso anno, Michelle Impossibile aumenta la posta in palio, passando da due a tre episodi. L’esordio è quindi previsto per stasera 22 febbraio, poi il secondo appuntamento ci sarà mercoledì prossimo, il 1 marzo, e la conclusione è prevista per l’8 marzo. Via via conosceremo anche gli ospiti delle prossime puntate di Michelle Impossible.