Alberto Sordi moglie il legame con Monica Vitti

Chi era la moglie di Alberto Sordi, l’attore del Marchese del Grillo ha avuto figli o no: chi era Soraya e chi la donna sposata che ha amato fino alla fine

Alberto Sordi aveva 83 anni quando è morto, il 24 febbraio 2003 nella sua Roma, e in tutto questo tempo il celebre attore, comico e regista ha avuto molti amori, spesso celebri, ma cosa dire della sua famiglia. Il re della commedia romana ha mai avuto moglie e figli? Iniziamo col dire che, come spesso accade con i geni comici, l’aspetto estroverso è qualcosa di relegato quasi totalmente allo schermo, risultando molto riservato per quanto riguarda la vita privata. Una cosa di cui non fece mai mistero, a differenza dell’amore e della fede politica, fu la passione sportiva: appassionato tifoso della Roma, cosa che appare decisamente chiara in alcuni suoi film. Ma chi era la moglie di Alberto Sordi: Rossanna Di Lorenzo lo è stata soltanto nel film Il comune senso del pudore, eppure nell’immaginario generale è sempre stata ricordata così, anche quando è morta il 13 agosto 2022. La verità, però, è che Sordi non si è mai sposato, nonostante sia stato spesso al centro della cronaca rosa, con storie vere e inventate, considerando l’enorme celebrità. Viene però da chiedersi perché in molti parlino ancora oggi di Alberto Sordi e Monica Vitti: c’è stato qualcosa tra loro? Anche in questo caso parliamo di marito e moglie sullo schermo, nello specifico per il film Amore mio aiutami, seconda collaborazione tra i due dopo Il disco volante di Tinto Bras. La scena più famosa della pellicola è quella girata sulla spiaggia di Sabaudia, con Giovanni che, stanco d’interpretare il personaggio del marito moderno, picchia Raffaella e così sfoga la sua gelosia. Una storia incredibile per quanto riguarda il dietro le quinte, considerando come a Monica Vitti fu necessaria una controfigura che, caso volle, fu l’allora quindicenne Fiorella Mannoia, destinata a diventare una delle cantanti più famose d’Italia.

Alberto Sordi amori

Nel corso degli anni è stato spesso chiesto al celebre attore perché non si fosse sposato, considerando come non mancassero le pretendenti per diventare la moglie di Alberto Sordi. L’interprete del Marchese del Grillo, però, era solito spiegare di non aver alcuna intenzione di mettersi una sconosciuta dentro casa. Fu però fidanzato ufficialmente una volta, unica, con l’attrice Andreina Pagnani, volto noto del teatro italiano e più grande di lui di 14 anni. Fianco a fianco per ben 9 anni, senza mai pensare al matrimonio, come ha ammesso lo stesso Sordi: “Lei non ha mai accennato alle nozze, figurarsi se lo proponevo io. Sono sempre stato sincero con le donne”. Sul set del film I tre volti scoppiò l’amore tra Alberto Sordi e Soraya, la “principessa dagli occhi tristi”, stando ai rumor, ma anche alle parole di Carlo Verdone, che spiegò come in casa dell’attore ci fosse una sola foto di donna, quella della moglie ripudiata dello Scià di Persia. Gli amori di Alberto Sordi, reali e presunti, sono però stati molti, da Katia Ricciarelli a Shirley MacLaine, da Patrizia De Blanck a Uta Franz, fino a un nome che forse sovratava tutti nella mente e nel cuore dell’attore: Silvana Mangano. In merito si è espressa Paola Comin, che ha spiegato come fosse un amore platonico, essendo lei già sposata, ma una volta ha ammesso di provare un profondo sentimento per lei, intervistato da Pippo Baudo, in una rara occasione in cui decise di aprire una porticina sul suo cuore.