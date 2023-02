Chi esce stasera al Gf Vip 23 febbraio: lei

Chi esce nella puntata di stasera giovedì 23 febbraio del Gf Vip: i sondaggi televoto delineano un testa a testa nei pronostici

Chi esce stasera al Gf Vip 7 con al televoto un poker di big: Nikita, Antonella, Antonino e Micol Incorvaia. Il Grande Fratello Vip ha fatto il proprio ritorno stasera giovedì 23 febbraio e porterà bruttissime notizie per uno dei vipponi protagonisti. Tra i momenti principali di una puntata ricca di emozioni e tematiche come si può vedere dalle anticipazioni c’è quello dedicato al verdetto del pubblico, che come detto vede sulla graticola 4 vipponi tra i principali protagonisti di questa edizione del Gf Vip. Dopo la scorsa puntata, infatti, sono finiti in nomination Antonino, Antonella, Micol e Nikita e, stando ai sondaggi televoto che si rintracciano in rete, chi esce stasera 23 febbraio al Gf Vip dovrebbe essere Spinalbese ma attenzione potrebbe essere anche una lei. L’ex di Belen, infatti, è quello che si trova maggiormente indietro nei sondaggi televoto, con appena un 13% delle preferenze raccolte. Rischia moltissimo, però, anche Antonella, che al momento si trova di poco avanti rispetto ad Antonino, con un 18% che sicuramente non le fa dormire sonni tranquilli. I due sono nella casa dal primo giorno e sono stati davvero tra i principali concorrenti, anche se ultimamente stanno vivendo diverse difficoltà che possono incidere nel giudizio del pubblico. Molto più tranquille, invece, stando ai sondaggi televoto Nikita e Micol, capaci di raccogliere, rispettivamente, il 34 e il 35% di percentuale televoto. La Incorvaia, dunque, sembra essere la favorita del pubblico in questo sondaggio, con pochissimo scarto rispetto alla Pelizon, ma ciò conta poco perché il televoto di stasera 23 febbraio non premia il favorito, ma condanna il meno votato e tutto porta a pensare che a uscire sarà Antonino stasera al Gf Vip. Ricordiamo, inoltre, che in caso di eliminazione di Spinalbese, così come per la Fiordelisi e, anche se sembra meno probabile, di Nikita, l’eliminazione sarà irreversibile visto che sono finiti i biglietti di ritorno per i concorrenti originali del Gf Vip 7.

Chi vince il Gf Vip 7

Col passare delle puntate ci stiamo avvicinando sempre di più alla conclusione di questa settima edizione del Gf Vip e, quindi, è ora anche di pensare a chi potrebbe essere il vincitore di questa lunga e vibrante edizione. La fine del Gf Vip 7 dovrebbe arrivare a marzo, quindi manca circa un mese alla fine dello show. Ad oggi, chi vince il Gf Vip 7 sembra essere Edoardo Tavassi, quantomeno secondo i bookmakers. Il fratello di Guendalina sembra essere il grande favorito per portarsi a casa la vittoria, puntando sulla grande popolarità ottenuta sia dentro che fuori dalla casa. Alle spalle di Tavassi c’è l’altro Edoardo, Donnamaria, che ha sempre dominato la scena al fianco di Antonella, ma anche staccandosi da lei ha mantenuto la sua presa sul pubblico e dai pronostici sembra essere il principale rivale di Tavassi per la vittoria finale. Completano il quadro dei favoriti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che stanno conquistando con la loro storia, e nel calderone ci sono anche, ma un po’ più indietro, Nikita e Alberto. Tra questi dovrebbe uscire il nome di chi vince il Gf Vip 7, ma come ben sappiamo i pronostici possono essere ribaltati da un momento all’altro e, sebbene oggi Tavassi sia il favorito, la situazione può sempre cambiare.