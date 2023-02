Samantha Del Neri qchi è la ragazza cacciata da scuola per of

Chi è Samantha Del Neri la giovane ragazza che ha raccontato di essere stata cacciata dalla sua scuola a causa del suo profilo su of

Sta rimbalzando per il web e per i social negli ultimi giorni la notizia di Samantha Del Neri e della decisione del preside di cacciarla dalla scuola che frequenta a Udine. A fare luce sulla vicenda è stata la stessa ragazza che ha raccontato la sua storia ai microfoni de La Zanzara, il noto programma di Radio 24. Samantha ha confessato di aver aperto, poco dopo aver compiuto di 18 anni, il suo profilo su of, nota piattaforma dove sono largamente presenti contenuti per adulti. Una volta scoperto questo profilo, il preside della scuola di Samantha l’ha convocata lo scorso dicembre per cacciarla dall’istituto, con la giustificazione di non volere nella sua scuola una persona che vende il proprio corpo. Questa decisione ha letteralmente scioccato Samantha e la sua famiglia, così la ragazza e sua madre, sempre secondo il racconto della giovane a La Zanzara, hanno richiesto un colloquio con il preside per chiedere chiarimenti su quella decisione che le due considerano assurda. Samantha non ha nascosto tutto il suo risentimento per la decisione del preside, raccontando come il suo rendimento a scuola è sempre stato ottimo, così come il suo impegno e la sua partecipazione, considerando che era anche rappresentante di classe. Samantha Del Neri ha così deciso di raccontare la sua storia a La Zanzara e questa è diventata immediatamente virale. In seguito è anche apparsa a Le Iene.

Samantha Del Neri che scuola frequentava

Nel racconto che Samantha Del Neri ha fatto a La Zanzara non è emerso il nome della scuole che la ragazza frequentava e quindi quello del preside che ha preso la decisione di cacciarla dall’istituto. Sappiamo che si tratta di un liceo che si trova a Udine e che il caso risale allo scorso dicembre, ma per il resto non si sa moltissimo. Anche dal profilo Instagram di Samantha Del Neri non si rintracciano molte informazioni su di lei, ma leggendo la bio si potrebbe pensare che dopo ciò che è successo con la sua scuola a Udine possa essersi spostata a studiare a Milano, ma non c’è alcuna notizia certa. La storia di Samantha Del Neri, ad ogni modo, ha creato un dibattito molto acceso, anche perché non è la prima vicenda di questo tipo che balza sotto le luci dei riflettori. La sua è ormai una realtà sempre più affermata e il numero di ragazzi e ragazze che scelgono di sfruttare la piattaforma e di produrre contenuti per adulti per monetizzare è sempre più alto. In quest’ottica, oltre che in quella di denunciare il comportamento della scuola, si legge anche la decisione di Samantha di raccontare la sua storia, con la ragazza che ha anche approfondito la natura dei suoi video, raccontando di produrre materiale per adulti solo con altre donne, e di avere anche l’appoggio dei genitori, che accettano la sua scelta di vita visto che è stata libera e consapevole.