Chi esce stasera dal Grande Fratello Vip 2 marzo

Chi esce stasera 2 marzo nella puntata del Grande Fratello Vip: televoto molto affollato con diversi big a rischio eliminazione

Stasera torna il Gf Vip e come ogni sera è calzante la domanda su chi esce dal Grande Fratello Vip. Nella scorsa puntata è stato il turno della Murgia, stasera 2 marzo un altro big dovrà abbandonare la casa, visto che il televoto mette di fronte, ancora una volta, diversi nomi pesanti tra quelli che rimangono in gioco. Sulla graticola, infatti, dopo l’ultima puntata sono finiti: Nikita Pelizon, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. Stando ai sondaggi televoto, chi esce stasera 2 marzo al Gf Vip dovrebbe essere Edoardo Donnamaria, che nell’ultima puntata si è salvato al televoto, ma stavolta potrebbe essere meno fortunato. Dalla rottura con Antonella al giallo con la Murgia, Donnamaria ha perso molti consensi e potrebbe pagare caro le difficoltà degli ultimi tempi. Stando ai sondaggi che animano il web, Donnamaria è stato capace di raccogliere solo il 10% delle preferenze, dietro a tutti quanti. Poco meglio di Edoardo ha fatto Sarah, che proprio una settimana fa era uscita, ma è rientrata grazie al biglietto di ritorno. La Altobello sembra aver recuperato terreno nell’ultima settimana e oggi si gioca la permanenza sulla casa con un buon margine su Edoardo, col suo 16% che sicuramente non la fa stare tranquilla, ma la rende favorita su Donnamaria. Poco meglio Antonella, capace di raccogliere un buon 20% di percentuali televoto, mentre Tavassi e Nikita sembrano al riparo dall’eliminazione con i loro 24% e 30% di preferenze. I sondaggi indicano, dunque, come principale indiziato su chi esce stasera al Gf Vip Edoardo Donnamaria, ma il volto di forum tenta la rimonta su Sarah e proprio sulla sua ex Antonella.

Chi può avere il biglietto di ritorno del Grande Fratello Vip

Stiamo entrando nell’ultimo mese di questa lunghissima edizione del Gf Vip e ora ogni televoto diventa importantissimo. C’è, però, ancora una variante da considerare, ovvero quella del biglietto di ritorno, che permette a un vippone eliminato nella casa di rientrare in corsa. La scorsa settimana Sarah si è salvata grazie a questa possibilità, ma a chi è rimasta la possibilità di usufruire di questa scappatoia? In realtà, a pochi vipponi. I biglietti di ritorno, infatti, sono in totale 4 e ben 3 sono stati usati. Tutti i gieffini presenti dall’inizio dello show non possono averlo, visto che i due destinati a loro sono stati usati da Wilma e Charlie. Per cui, stasera Donnamaria, Nikita e Antonella non possono essere salvati dal biglietto di ritorno. Nemmeno i vipponi entrati a novembre, però, possono usufruirne, visto che l’unico biglietto destinato a quel gruppo è stato usato da Sarah, quindi nemmeno la Altobello e Tavassi non possono essere salvati. Gli unici vipponi che possono ancora avere il biglietto di ritorno del Grande Fratello Vip sono, dunque, quelli entrati in casa a dicembre, ovvero: Milena Miconi, Davide Donadei e Andrea Maestrelli, visto che Nicole Murgia, Dana Saber e Riccardo Fogli sono stati eliminati. Solo i tre vipponi sopracitati, dunque, possono avere il biglietto di ritorno, che a questo punto sarà ininfluente nel televoto di stasera, visto che nessuno dei vipponi in nomination al Gf Vip può averlo.