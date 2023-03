Aida Cooper chi è la finalista The Voice Senior: il legame con Loredana

Chi è Aida Cooper, 74 anni finalista di The Voice Senior: grande amica di Loredana Bertè e Mia Martini, ecco la loro storia

Aida Cooper, 74 anni, è una finalista di The Voice Senior 2023, che ha scelto il team di Loredana Bertè, che comprende anche Lisa Manosperti e Ronnie Jones. Quello che porta sul palco è un nome d’arte, che usa ormai da svariati decenni, mentre il vero nome è Aida giulia Teodolinda Castignola, nata il 19 febbraio 1949 in provincia di Piacenza, precisamente a Bettola. La sua carriera nel mondo della musica ha avuto inizio quando era molto giovane, a ottobre del 1966, prendendo parte alla finale del Festival di Castrocaro, il che la fa notare da un discografico, che punta su di lei e le consente di debuttare con la Fonit Cetra, usando un altro nome d’arte. La sua vita cambia e un anno dopo ha visto pubblicato il suo primo album, ma col tempo quell’euforia svanisce e, non avendo mai visto quei risultati sognati, lascia la Fonit e torna a fare la cantante da piano bar. Non abbandona del tutto le sale di registrazione, collaborando come vocalist con grandissimi artisti, tra i quali Zucchero, Eros Ramazzotti, Anna Oxa, Mina ma, soprattutto, Mia Martini e Loredana Bertè. L’incontro con Cooper Terry trasforma il suo approccio alla musica, divenendo di fatto una delle blueswoman più famose d’Italia. Erano gli anni ’80 e a quel tempo ha pubblicato svariati dischi di cover di grandi classici. Tornata a lavorare con Loredana Bertè, ha inciso il disco Scossa, a un passo dagli anni Novanta, che precede il suo lavoro in studio più famoso, Vinti e vincitori. Cooper Terry non ha avuto un impatto soltanto sulla sua vita professionale ma anche su quella privata. I due sono infatti stati sposati, ma oggi non abbiamo altre informazioni. Tornando alla sua carriera, Aida Cooper ha partecipato al Festival di Sanremo 1989, rientrando tra le fila degli Emergenti, cantando Questa pappa, che non le dà il successo sperato in Italia ma ottiene un ottimo riscontro in Sud America. Presasi una pausa, è tornata a cantare sul finire degli anni Novanta.

Aida Cooper e Loredana Bertè

Il rapporto tra Aida Cooper e Loredana Bertè non ha di certo avuto inizio a The Voice Senior 2023. Lei è stata vocalist per la famosa cantante e sua sorella Mia Martini, prendendo parte a svariati dischi e nel 2016 le due sono tornate a collaborare nel disco Amici non ne ho… ma amiche sì!, mentre nel 2019 Cooper ha inciso il disco tributo Kintsugi, invitando l’amica. La cantante, giudice del talent show, l’ha subito riconosciuta, girando la poltrona per lei. Non potevano che ritrovarsi nello stesso team, puntando alla vittoria finale. Hanno poi deciso di omaggiare Mia Martini, intonando in coppia il brano Donna. Non sono mancati però anche dei momenti duri tra le due amiche, come spesso accade nei rapporti di lunga data. Facciamo quindi un salto indietro fino al 2015, quando Aida Cooper criticò aspramente la Bertè, rea di non aver fatto nulla per l’idea del disco omaggio a Mia Martini, Kintusgi Amica Mia, contenente dieci brani storici e un inedito. Una frattura dolorosa ma poi ricucita, dal momento che quattro anni dopo il disco è stato realizzato e le due vi hanno preso parte in coppia.