The Voice Kids quante puntate sono: come funziona

Come funziona The Voice Kids quante puntate vanno in onda e chi sono i giudici: tutto quello che c’è da sapere sul talent per giovanissimi

Come funziona The Voice Kids e quante puntate sono quelle del format del celebre talent show che non interrompe la propria messa in onda dopo The Voice Senior. Proviamo però a capire se ci sia qualcosa di diverso rispetto a quella dedicata agli over 60 che in finale ha visto vincere Maria Teresa Reale. La Rai non ha perso tempo e ha subito aggiornato la programmazione, modificando l’età dei concorrenti e dando inizio a questa nuova sfida canora che proverà a tenere testa a C’è Posta per te di Maria De Filippi. Il percorso da completare non cambia nella sua essenza con i giovanissimi concorrenti che dovranno prima riuscire a conquistare i giudici, convincendoli a girare la propria poltrona, poi il pubblico, una volta giunti in finale. Cosa cambia tra The Voice Kids e The Voice Senior quindi sono in particolare quante puntate sono: due. Il numero è diverso tra i due format che vedono comunque le Blind Audition, in questo caso racchiuse in un’unica puntata, con i giudici girati di spalle, seduti in poltrona, chiamati a girarsi soltanto per dare una chance d’accesso in squadra a uno dei partecipanti. Ciò che è interessante, però, è che il programma avrà vita più breve, considerando il coinvolgimento di giovanissimi concorrenti, e per questo motivo l’intera fase intermedia viene saltata, portando rapidamente alla finale di The Voice Kids, in programma sabato 11 marzo. Ricapitolando, il talent show Rai va alla ricerca di 12 giovani aspiranti cantanti, che verranno scelti dal grande gruppo che si metterà alla prova durante le Blind Auditions. I giudici dovranno scegliere tre concorrenti a testa, riuscendo a convincere i giovani talenti a entrare nel proprio team dopo aver girato la poltrona. In seguito tutte le carte per la vittoria saranno giocate nella finale e chi sa che da qui non possano muovere i primi passi alcuni giovani talenti di domani. Basti pensare a Il Volo, che da un programma simile, Ti lascio una canzone, sono riusciti a trovare il successo internazionale.

The Voice Kids giudici

La Rai ha deciso di non cambiare la squadra che tanto bene si è comportata nell’ultima edizione del talent, dedicata ai concorrenti over 60, quindi i giudici di The Voice Kids non sono di certo una sorpresa per il pubblico. Da una parte abbiamo Loredana Bertè e dall’altra i Ricchi e Poveri, di cui oggi restano due componenti, ovvero Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Spazio poi al duo campano, composto da Gigi D’Alessio e Clementino. Proprio quest’ultimo ha visto il suo team vincere The Voice Senior con Maria Teresa Reale e ora andrà a caccia della doppietta. Confermata anche la conduttrice, ovviamente, l’immancabile Antonella Clerici. Chiunque volesse vedere The Voice Kids, potrà farlo sabato 4 marzo e sabato 11 marzo in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21,25. In alternativa, però, l’appuntamento con le voci di questi giovani talenti potrà essere visto comodamente in streaming sulla piattaforma RaiPlay, attiva su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.