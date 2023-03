Claudio Baglioni tour 2023: date concerti costo e prezzi biglietti

Claudio Baglioni torna in tour con aTUTTOCUORE: 9 concerti in programma a settembre e ottobre 2023 a Roma, Verona e Parlermo, prezzi biglietti

L’attività live di Claudio Baglioni non conosce soste e così dopo aver attraverso l’Italia con lo spettacolo Dodici Note Solo Bis in scena nei teatri lirici, ha già annunciato 9 concerti per il tour aTUTTOCUORE in programma a Roma, Verona e Palermo. Il cantautore si esibirà per nove date davvero speciali dove al centro ci sarà il cuore e ovviamente l’amore. Non sarà solo uno spettacolo totalmente musicale ma una vera e propria esperienza per il pubblico con una rappresentazione che punterà a mettere in scena orizzontalità, profondità e verticalità, tre dimensioni spaziali. Per farlo Claudio Baglioni ha voluto creare un concerto dove oltre alla musica ci sarà spazio per le molteplici arti del mondo dello spettacolo che saranno messe in scene attraverso luci, figure, azioni e gesti. Il tour aTUTTOCUORE è stato annunciato a febbraio 2023 con il calendario dei nove concerti in programma. Claudio Baglioni si esibirà per tre date a Roma previste per il 21, 22 e 23 settembre allo Stadio Centrale Foro Italico; successivamente sarà il padrone dell’Arena di Verona per tre concerti mozzafiato il 5, 6 e 7 ottobre, infine scenderà in Sicilia a Palermo al Velodromo Paolo Borsellino per altre tre date previste per il 12, 13 e 14 ottobre. Per annunciare ai suoi fan il nuovo tour, Claudio Baglioni ha pubblicato un post sui social spiegando che da sempre il cuore è il centro di tutto e della vita stessa e da questa riflessione nasce l’idea di chiamare il tour aTUTTOCUORE presentato come un concerto totale grazie anche alla scelta di utilizzare proiezioni, creare suggestioni, utilizzare illuminotecniche e performance da forme e discipline artistiche.

Claudio Baglioni in concerto: prezzi biglietti

I biglietti per i concerti di Claudio Baglioni nel 2023 sono già disponibili e messi in vendita dal 17 febbraio su TicketOne.it e nei punti vendita. I prezzi dei biglietti del tour aTUTTOCUORE variano dai 49 euro della Tribuna Scoperta Superiore Cat 2, se si fa riferimento ai concerti di Palermo, agli 89 euro della platea numerata. Per quanto riguarda le date dei concerti all’Arena di Verona in programma il 5, 6 e 7 ottobre è ancora disponibile il pacchetto Gold Package che prevede tra gli altri un biglietto nelle primissime file, un accesso preferenziale, un invito all’hospitality con catering, un pass da collezione e un gadget esclusivo. Lo stesso Gold Package è ancora presente per i concerti di Roma in programma il 22 e 23 settembre, mentre i biglietti in Poltronissima non sono più disponibili. Tra le scelte che i fan di Claudio Baglioni possono ancora scegliere per i concerti del 2023 in programma allo Stadio Centrale Foro Italico, anche il settore Primo Anello Nord che ha un prezzo, per singolo biglietto, di 95 euro. Negli altri settori il prezzo oscilla dagli 80 euro della Tribuna Internazionale Bassa ai 49 dei Distinti Alti però con Visibilità Limitata. Ovviamente non è ancora possibile conoscere la scaletta dei concerti di Claudio Baglioni in programma nel 2023 ma tutto lascia presagire che saranno tante le canzoni d’amore presenti considerando come al centro di tutto lo spettacolo c’è il cuore.