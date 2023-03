Anticipazioni The Voice Kids finale 11 marzo: ospiti e squadre

Le anticipazioni della finale di The Voice Kids di stasera sabato 11 marzo: un super ospite direttamente da Sanremo e le squadre protagoniste

Dopo l’esordio di settimana scorsa stasera vedremo la finale e scopriremo chi sarà il primo, storico, vincitore di The Voice Kids. Si tratta dello spin-off di The Voice che come si evince dal nome vede protagonisti i piccoli talenti. La prima edizione del talent show si consuma in sole due puntate: la prima sabato 4 marzo e la finale sabato 11 marzo. Nella prima puntata abbiamo visto i quattro giudici, che sono ancora Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, i Ricchi e poveri e Clementino come nella versione senior, scegliere tre piccoli talenti a testa tramite le Blind Auditions e stasera i 12 finalisti si sfideranno per la vittoria finale. Queste sono le squadre che arrivano alla finale di The Voice Kids: i Ricchi e Poveri possono contare su Vincenzo Alighieri, Ginevra Dabalà e Lorena Fernandez, mentre Clementino su Ranya Moufisi, Zinnedine Fatnassi e Rosario Caci. Nella squadra di Gigi D’Alessio troviamo Andrea Galiano, Ilary Alaimo e Marta Maria La Rosa, infine in quella di Loredana Bertè ci sono Mia Arnone, Fedora Copparosa e Melissa Agliottone. Queste, dunque, le squadre e i 12 talenti che si sfideranno, in una serata che promette di essere molto avvincente. Le anticipazioni di The Voice Kids, infatti, vedono la presenza stasera di un super ospite come Mr Rain, grande protagonista al Festival di Sanremo con la sua Supereroi e proprio con un coro di voci bianche che ha incantato l’Ariston, il quale stasera presenterà proprio la sua hit sanremese.

Anticipazioni The Voice Kids seconda stagione

Stasera, dunque, conosceremo chi sarà il vincitore della prima edizione di The Voice Kids e diremo arrivederci allo spinoff del talent show, che ha avuto un grandissimo successo. Una risonanza che fa ben sperare per il futuro, perché come si evince dalle anticipazioni che circolano, The Voice kids dovrebbe tornare con una seconda stagione. Il format ha convinto e gli spettatori si sono mostrati soddisfatti dell’esperimento e per queste motivazioni è molto probabile che la Rai confermi anche questa versione di The Voice. Da capire come sarà strutturata la seconda stagione dello show e come si porrà nei confronti di The Voice Senior, ovvero se arriverà sempre dopo la versione dedicata agli adulti o se invece la anticiperà. Per ciò che riguarda la sua struttura, invece, la seconda stagione di The Voice Kids potrebbe avere un respiro molto più ampio, con l’aumento delle puntate almeno a 4, se non a 7 come l’ultima edizione di The Voice Senior. Le sole due puntate di questa prima edizione, infatti, si spiegano nella volontà della Rai di testare il format, ma visto il successo è molto probabile che la struttura dello show si ampli. Ad ogni modo, queste sono notizie che verranno date in maniera più certa e strutturata più avanti, per il momento le prime anticipazioni di The Voice Kids vedono molto ottimismo per la seconda stagione, poi ciò che accadrà nel dettaglio si scoprirà nei prossimi mesi.