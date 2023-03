Ospiti Fabio Fazio Che Tempo Che Fa stasera 12 marzo: LOL

Chi sono gli ospiti della puntata di stasera 12 marzo di Fabio Fazio a Che tempo che fa: un grande volto della comicità italiana

Torna stasera 12 marzo l’appuntamento col salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Al fianco del conduttore, come di consueto ci saranno moltissimi ospiti ad arricchire la serata. Si parte da uno dei grandi nomi della comicità italiana, ovvero l’attore toscano Giorgio Panariello che nel salotto di Fazio stasera 12 marzo a che tempo che fa parlerà del suo nuovo spettacolo, il tour intitolato La favola mia in cui l’attore ripercorre la sua straordinaria carriera, lunga più di vent’anni, e regala gli spettatori attimi e momenti indimenticabili. Oltre a Giorgio Panariello presenti in studio questa sera 12 marzo a Che tempo che fa anche altri grandi ospiti come Samantha Cristoforetti, uno dei grandi e degli italiani che appena rientrata dopo sei mesi in orbita dalla missione Minerva si insieme a Fabio Fazio sicuramente farà un punto di ciò che ha vissuto in questi mesi nello spazio. Presente in studio stasera anche un grandissimo protagonista del cinema, ovvero lo scenografo costumista Dante Ferretti che ha firmato tanti film come Kundun, Gangs of New York e The Aviator e che vanta tantissimi riconoscimenti ottenuti in carriera, tra cui tre premi Oscar. La serata di Che tempo che fa prosegue poi con tutti gli altri ospiti provenienti sia dal mondo giornalistico che da quel accademico. Dalla ricercatrice a New York Sandra Misale fino al virologo Roberto Burioni, passando per la professoressa Cristina Cattaneo, per il celebre scrittore Roberto Saviani e concludendo con Massimo Giannini e con l’economista Tito Boeri. Infine, come ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa stasera 12 marzo troviamo l’attrice Maya Sansa, che è protagonista in queste settimane proprio sui canali Rai con la fiction Sei donne – Il mistero di Leila, e Antonio Monda, che parlerà nel salotto di Fabio Fazio del suo ultimo libro: Il numero è nulla.

Ospiti Fazio Che Tempo che fa: il tavolo di stasera 12 marzo

Immancabile come in ogni serata l’appuntamento col tavolo di Che tempo che fa che anche stasera conta su molti volti noti e altri ospiti di prestigio. A condurre il tavolo troviamo i soliti Nino Frassica, Alessia Marcuzzi, Gigi Marzullo e la Signora Coriandoli insieme a loro tanti protagonisti a partire da due di comici che insieme a Nino Frassica sono protagonisti in questi giorni della terza edizione di LOL, l’amatissimo comic show in onda su Amazon Prime video. Si tratta di Marina Massironi, protagonista spesso al fianco di Aldo, Giovanni e Giacomo, e di Cristiano Caccamo, volto noto di tantissime fiction a partire da Don Matteo. Per ciò che riguarda la musica, troviamo invece Levante, protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Vivo, mentre per lo sport c’è Amedeo Bagnis, storico vincitore della prima medaglia mondiale nello skeleton con l’argento conquistato ai Mondiali di St. Moritz. Infine, completano il tavolo di stasera 12 marzo a Che tempo che fa l’immancabile Francesco Paolantoni, la Gialappa’s Band e Teo Teocoli, mentre come di consueto al fianco di Fabio Fazio in conduzione ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.