Ospiti Fabio Fazio Che Tempo che Fa 26 marzo: il segreto di Ben

Tutti gli ospiti di Che tempo che fa di stasera 26 marzo, chi c’è al tavolo di Fabio Fazio e scopriamo l’ospite internazionale da Hollywood

Ospiti a Che tempo che fa di stasera 26 marzo di grande spessore, per una puntata davvero imperdibile. Si parte con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, per poi presentare il nuovo romanzo di Daniel Pennac, che dal 28 marzo arriverà in libreria, Capolinea Malaussene, del ciclo di Belleville. Si parlerà di attualità spregevole, spiegando cos’è accaduto al processo contro i terroristi responsabili degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015. A prendere parola è Emmanuel Carrere, autore del reportage V13. Non può mancare da Fabio Fazio un salto nel mondo dello sport, con Sofia Goggia pronta a raccontare stasera la sua e la sua vita privata. Intervistata dal conduttore, la campionessa di sci, Campionessa del mondo in carica, passerà in rassegna le sua lunghe esperienze, tra soddisfazioni e delusioni. In rappresentanza del mondo della musica a Che tempo che fa nella puntata del 26 marzo ci sarà Diodato, che a breve pubblicherà il suo quarto album, dal titolo Così speciale. Non può mancare Roberto Burioni, che farà il punto sulla situazione Covid e non solo in Italia e nel resto d’Europa.

In ambito medico si resta poi anche con il professore Giuseppe Curigliano. Il grande ospite di Fabio Fazio di stasera è indiscutibilmente l’attore due volte Premio Oscar Ben Affleck. Una lunga carriera colma di successi, come sceneggiatore, attore e regista. Una star eccelsa, a breve al cinema con il suo nuovo film da regista, AIR – La storia del grande salto, che racconta con l’amico di sempre Matt Damon la storia della partnership tra un allora giovane Michael Jordan e la Nike, inaugurando la divisione basket, dando il via a una rivoluzione commerciale e culturale. Difficile pensare che in studio non sarà fatta neanche una domanda a Ben Affleck sulla sua neo moglie, Jennifer Lopez, che ha ritrovato nella sua vita dopo 20 anni, altri amori e figli, un matrimonio mancato per un pelo (per lei) e uno a Las Vegas le cui foto hanno fatto il giro del mondo, celebrando una storia degna d’essere raccontata in sala. Top secret invece il contenuto del monologo di Luciana Littizzetto.

Ospiti Fazio 26 marzo: il tavolo

Come al solito, il programma condotto da Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, è composto da tre sezioni. La prima è quella più breve, in onda dalle ore 20 alle ore 20,30, e rappresenta l’Anteprima. In seguito viene proposta la puntata vera e propria, con ospiti d’eccezione, italiani o stranieri, interviste intriganti e il monologo della comica Luciana Littizzetto, immancabile. L’ultima parte, quella conclusiva dell’amatissimo programma, è dedicata a Che Tempo che fa – Il Tavolo. Un segmento di certo non storico, anzi molto recente, che ha subito attirato l’attenzione del pubblico, dal momento che ne viene fuori un confronto quasi amicale, ricco di spunto, comicità e riflessioni. In passato si è parlato di tutto, anche di dura attualità con Roberto Saviano. Nella puntata di domenica 26 marzo, invece, Il Tavolo di Fabio Fazio ospiterà svariati comici, a partire da Nino Frassica, ormai immancabile, così come la Signora Coriandoli, andando a offrire al pubblico risate garantite con Gialappa’s Band, Teo Tecoli nei panni di Caccamo, e Francesco Paolantoni. Spazio poi alle domande di Gigi Marzullo, così come ai racconti di Simona Ventura. Presenti inoltre Ellen Hidding e gli ospiti già citati Sofia Goggia e Diodato.