Michele Cucuzza oggi che lavoro fa e dove lavora

Cosa fa oggi Michele Cucuzza, è tornato a casa e fa il pendolare: chi è la fidanzata del giornalista e quante figlie ha l’ex concorrente del GF VIP

Sono in tanti a chiedersi cosa fa oggi Michele Cucuzza, 70 anni, presentatore di fama nazionale e conduttore molto amato dal pubblico. Il motivo è perché da un po’ di anni è sparito dai radar Rai il che spinge i fan a chiedersi dove sia finito e soprattutto se le cose gli siano andate bene o meno. Non sarebbe il primo personaggio famoso che, dimenticato da Rai e Mediaset, così come dal pubblico, finisce con il cambiare radicalmente vita e magari lavoro. Si torna a parlare di lui perché è stato annunciata la presenza di Michele Cucuzza a Back to School di Federica Panicucci. È infatti uno dei 30 ex bocciati VIP che dovrà sostenere nuovamente l’esame di quinta elementare, tentando di superarlo con successo.

Da lui ci si attende molto, considerando il suo ruolo. Il noto giornalista ha iniziato la sua carriera collaborando con Catania Sera per poi approdare a Il Giornale nel 1973. Fa la sua gavetta, si laurea in Lettere Moderne a Milano e nel 1979 Michele Cucuzza diventa giornalista professionista. La Rai gli apre le porte quattro anni dopo con il ruolo di redattore e così lavora a servizi per la televisione e la radio. Col tempo è passato dal giornalismo alla conduzione di programmi come La posta del cuore, Unomattina e soprattutto La Vita in Diretta che gli permette di acquisire una notevole popolarità. La fama è lentamente scemata dopo il suo addio alla Rai e nel 2020 Michele Cucuzza è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4. La sua prima volta in un reality show, eliminato però dopo poco più di un mese in un’edizione molto particolare, data l’emergenza Covid.

Michele Cucuzza come vive

Ovviamente i tanti sostenitori di Michele Cucuzza oggi si chiedono come fa e come vive dopo un po’ di anni di silenzio assoluto. Il 2023 è stato un buon anno per lui fino a oggi, dal momento che dal 9 gennaio è diventato conduttore del Tg di Antenna Sicilia. Dalle ore 7,30 del mattino, fino alle 13,30, potete vederlo in onda su questo telegiornale locale. Ha così chiuso un cerchio, senza dover rinunciare alla propria passione, facendo ritorno in Sicilia, dov’è nato nel 1952, precisamente a Catania. L’ex mezzobusto del Tg2 si è raccontato, mostrandosi molto sereno in merito alla sua carriera, che prosegue a 70 anni, sostenendo come fare il giornalista sia una vocazione che non svanisce e ora fa il pendolare per lavoro e amore.

La sua fidanzata è Rosanna Catizzone, chirurga estetica con la quale è felice da molti anni. Non è stato invece in grado di recuperare il rapporto con la sua ex moglie, della quale non ha mai fatto il nome: “Non c’è nulla della mia vita privata che rifarei”. Il giornalista ha avuto due figlie, Matilde e Carlotta, nate da due madri differenti. La prima nata nel 1988 e la seconda nel 1993, vivono rispettivamente in Francia e Italia ma hanno un ottimo rapporto, frutto dell’amore per una collega conosciuta a Parigi e una in Rai.