Back to School 2023 chi sono i maestrini: cast rivoluzionato

Chi sono i maestrini dell’edizione 2023 di Back to School: tantissimi volti nuovi nel cast della seconda stagione dello show di Italia 1

La seconda edizione di Back to School ha un cast completamente rivoluzionato. Troviamo, come di consueto, i ripetenti, che sono 30 vip e che a gruppi di sei ogni settimana tenteranno di superare l’esame di quinta elementare, e al loro fianco i maestrini, dei bambini con un età che va dai 7 agli 11 anni e che avranno il compito di istruire i ripetenti per prepararli alla prova. Tra le fila dei maestrini vediamo tante facce nuove e di volta in volta conosceremo questi giovani che si confronteranno con i ripetenti e li istruiranno sulle materie d’esame. Andando a conoscere meglio i maestrini di Back to school 2023, tra i più giovani troviamo Nicole, 7 anni e proveniente dal Veneto, e Valerio, 8 anni e originario della Sicilia. Sempre dall’isola viene anche Liliana, mentre tre maestrini vengono da Lazio: Leonardo, Raffaele e Sophie.

A completare la schiera dei maestrini di Back to School 2023 troviamo: Valeria, 11 anni proveniente dalle Marche, Irene, 10 anni e originaria dalla Liguria, poi dal Piemonte viene Eleonora e dalla Campania Luca. Chiudono la rassegna l’emiliano Matteo, il sardo Federico e Leo. I primi sei personaggi mediatici che si sono messi alla prova dopo gli insegnamenti dei loro giovanissimi istruttori sono Soleil Sorge, Valeria Marini, Walter Zenga, Pierpaolo Pretelli, Jenny De Nucci e Michele Cucuzza. A seguire, come anticipato, toccherà anche agli altri ripetenti, con sei nuovi concorrenti ogni settimana, più gli eventuali bocciati che riproveranno l’esame nella puntata successiva. A stabilire le sorti dei concorrenti in gara ci sarà una commissione esaminatrice, composta dai maestri: Giusy Bertucci, Chiara Greaves, Oscar Innaurato, Rossella Rocca e Caterina De Simone.

Back to School 2023 capoclasse

Tra le novità di questa seconda edizione di Back to school 2023 troviamo la figura del capoclasse, assente nella prima stagione. Questo ruolo è interpretato da Gianluca Fubelli, comico conosciuto col nome d’arte Scintilla, che lo scorso anno è stato protagonista della prima edizione del programma, condotto da Nicola Savino, e ora torna al fianco di Federica Panicucci in questa veste rinnovata. Lo scorso anno Scintilla aveva superato l’esame in inglese e matematica solo al secondo tentativo, dopo essere stato rimandato al primo, e ora torna col compito di fare da collante tra i vari protagonisti in gioco. Il capoclasse, dunque, è una figura che si trova a metà tra i maestrini, i partecipanti e la conduttrice e, come ha raccontato in un’intervista a Superguida Tv, il comico ha accolto con entusiasmo questa nuova avventura, anche perché può essere portata avanti con leggerezza e senza ansie.

Sempre nella suddetta intervista, Fubelli ha raccontato che il suo compito era quello di tenere sotto controllo la classe, ma in realtà, come vedremo, si è lasciato prendere un po’ la mano e quindi ha orientato le interazioni con i ripetenti più sul piano ironico, scherzando con loro, prendendoli anche in giro, e non schierandosi con nessuna delle parti in cause. Sarà interessante, dunque, vedere questa novità di Back to School, che è piena di new entry, dalla conduttrice Federica Panicucci alla schiera di giovani maestrini, fino a tutti i 30 vip pronti a essere messi sotto esame.