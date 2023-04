After 5 quando esce il film: un’amara verità

Quando esce After 5 le ultime notizie sulla data d’uscita del quinto capitolo della saga ispirata ai fortunati libri scritti da Anna Todd

La saga di After è sicuramente una delle più fortunate degli ultimi anni. Dai vendutissimi libri di Anna Todd ai film basati su quei racconti, la saga young adult negli ultimi anni ha conquistato tantissimi spettatori e ora si accinge a tornare con un attesissimo quinto capitolo. Sono trascorsi circa sei mesi dall’uscita di After 4 su Prime Video e, poco prima del rilascio di quel film, Hero Fiennes-Tiffin, attore che interpreta Hardin Scott nella saga cinematografica, aveva annunciato l’arrivo di After 5, che però al momento rimane ancora senza una data d’uscita ufficiale. Sappiamo che le riprese del nuovo film della saga si sono concluse e che questo prende il titolo di After Everything, ma non è ancora stata comunicata una data di rilascio.

La sensazione è che After 5 possa uscire entro il 2023, probabilmente dopo l’estate, sulla scia del precedente capitolo, o al limite qualche mese dopo, ma comunque entro la fine dell’anno. È molto probabile, inoltre, che After 5 esca direttamente su Prime Video, anche se non è da escludere a priori prima una rotazione in sala, magari per un tempo ridotto. Questi sono dettagli ancora da scoprire, per il momento le uniche notizie certe è che After 5 uscirà a breve e che la trama del film sarà incentrata sulla seconda parte del quarto libro, almeno seguendo la suddivisione italiana, della saga di Anna Todd.

After quanti film sono

After Everything sarà, dunque, il quinto film della saga cinematografica di After, ma per chi vuole approcciarsi anche alla lettura dei libri ci sono dei punti da chiarire, perché l’ordine al cinema e in libreria non è lo stesso. Finora abbiamo visto quattro film di After: il primo uscito nel 2019, poi il secondo nel 2020, il terzo nel 2021 e il quarto nel 2022. A cadenza di un anno di distanza l’uno dall’altro, abbiamo visto i primi quattro film di After, che però non combaciano con i primi quattro libri scritti da Anna Todd. Questo squilibrio è dovuto a una particolare scelta editoriale italiana, che ha deciso di scorporare il terzo romanzo della scrittrice per la pubblicazione nel nostro paese. Nella versione originale, infatti, i libri della saga di After sono 4, non 5 come in Italia: da noi il terzo è stato diviso in Come mondi lontani e Anime perdute.

Di conseguenza, il terzo film di After mette in scena ciò che accade nel terzo romanzo della saga young adult, che però da noi corrisponde al terzo e al quarto libro. Di conseguenza, After 4 e After 5 raccontano ciò che succede nell’ultimo capitolo della serie di romanzi, suddividendo in due parti il racconto. Questi due film, dunque, non corrispondono ai libri 4 e 5 di After secondo la pubblicazione italiana, ma soltanto al 5. Per chi segue i film senza far riferimento ai libri, invece, la questione è più semplice, visto che l’ordine narrativo segue quello d’uscita, senza alcun prequel o spin-off. Questi sono progetti di cui si parla, ma che arriveranno solo in un secondo momento: After 5 s’inserirà nella storyline principale, subito dopo After 4 senza troppi giri temporali.