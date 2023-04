Ilary Blasi Bastian Totti: le frecciate all’Isola dei Famosi

Nella puntata d’esordio dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi manda delle frecciatine a Francesco Totti: c’entra anche Bastian

Anche a distanza di mesi ormai dalla notizia della separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti non torna il sereno. In occasione dell’esordio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la conduttrice non ha risparmiato delle frecciatine al suo ex marito, aprendo lo show con delle considerazioni che hanno immediatamente creato un acceso dibattito tra il pubblico. Ilary ha ammesso che negli ultimi tempi molte cose sono cambiate, soprattutto la presenza di un uomo che prima era al suo fianco, ma che ora non lo è più. Il riferimento a Francesco Totti sembrava evidente, ma l’ex Letterina di Passaparola ha poi virato il discorso su Nicola Savino, opinionista della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, salutandolo calorosamente e lasciando intendere che quell’uomo al suo fianco di cui stava parlando fosse lui. Un modo di snobbare l’ex capitano della Roma che sicuramente non è passato inosservato, ma non è stata l’unica frecciatina che Ilary Blasi ha lanciato a Totti.

Andando avanti, infatti, Ilary Blasi ha accolto il nuovo opinionista Enrico Papi continuando sull’onda del gioco creato con il radiofonico, annunciando che per un uomo che se ne va, ce n’è un altro che arriva. Anche qui, dietro all’avvicendamento tra Savino e Papi si vede in maniera non troppo velata quello tra il Pupone e il nuovo fidanzato della showgirl, Bastian Muller. Nella prima dell’Isola dei Famosi la conduttrice è sembrata carica e spregiudicata, non lesinando attacchi a Francesco Totti e mostrandosi decisamente entusiasta del cambiamento occorso nella sua vita. Non solo, Ilary Blasi si è resa protagonista della gaffe sui normodotati che sta facendo discutere.

Ilary Blasi normodotati

Come invito a mettere in gioco nel loro percorso ai nuovi naufraghi l’ex Letterina di Passaparola ha fatto una battuta sul fatto che non le piacciono quelli con misure standard. Ovviamente non si riferiva nè a Bastian nè a Francesco Totti, bensì al fatto che non le garbano in un reality gli ignavi. Chicca finale di ieri sera nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 Vladimir Luxuria ha parlato in tedesco durante un blocco. Non è di certo la prima volta che i due ex coniugi si beccano sui social dopo la rottura. Ilary Blasi si è resa protagonista in diverse occasioni di frecciatine al suo ex marito, il quale globalmente ha mantenuto più a lungo il silenzio sui social e in pubblico, ma quando ce n’è stata l’occasione non ha disdegnato di offrire la sua versione dei fatti. Il dibattito più calzante e celebre di tutta questa querelle è sicuramente quello relativo ai rolex, con l’accusa dell’ex calciatore e soprattutto la famosissima storia che Ilary ha postato su Instagram in cui si è immortalata davanti a un negozio di rolex, facendo ironicamente il gesto di arraffare, in risposta proprio alla questione del suo “furto” dei preziosi.

Oltre a questa storia, abbastanza esplicita, ci sono stati dei mesi alcuni contenuti che hanno attirato l’attenzione, visto che molti utenti ci hanno visto degli attacchi o comunque delle velate frecciatine a Francesco Totti. Tra questi, ad esempio, c’è la storia che Ilary ha pubblicato su Instagram durante una vacanza sulla neve con Bastian, con la pubblicazione di due piccioni arrosto, che il web ha considerato una frecciatina all’ex marito. Poi ci sono stati i botta e risposta social a suon di foto, con Totti che per primo si è mostrato con Noemi Bocchi e poi Ilary che ha cominciato a pubblicare i propri scatti con Bastian. Ormai entrambi gli ex coniugi hanno ritrovato l’amore, sono felici con i nuovi partner, ma ci sono ancora delle pendenze tra loro, In tribunale, chiaramente, dove la causa per la separazione va avanti, ma anche in pubblico, dove le frecciatine, quando possibile, vengono ancora scoccate con forza.