Isola dei Famosi 2023 chi è uscito ieri sera e nomination prima puntata

Ieri sera 17 aprile prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023: leader, chi è uscito e chi è stato nominato

Tante dinamiche, risate e prime polemiche: la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 andata in onda ieri sera 17 aprile non ha deluso le aspettative. Chi è andato in nomination sono due concorrenti tra i più temuti per la vittoria finale. Il primo appuntamento è ovviamente servito per presentare i naufraghi di questa edizione che sono stati divisi in tre tribù: donne, uomini e coppie. Ogni gruppo ha affrontato una prova ricompensa per conquistare oggetti da utilizzare durante la loro permanenza sull’isola. A conquistare le gare sono stati Helena Prestes, Simone Antolini e Andrea Lo Cicero. I tre naufraghi si sono poi affrontati per stabilire chi è il leader della settimana, a vincere è stato il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone. La prima puntata di ieri sera 17 aprile dell’Isola dei Famosi 2023 è stata caratterizzata dal primo televoto. Un altro naufrago da aggiungere alla tribù degli Uomini è stato deciso dal pubblico. Tra i due sconosciuti Luca e Jhonatan a vincere è stato Luca Ventrone che così è diventato un nuovo concorrente del reality condotto da Ilary Blasi.

Arrivati nella palapa arriva il primo colpo di scena: nella prima puntata sarà decretato anche il primo eliminato dell’Isola dei Famosi 2023. A differenza del GF Vip, viene subito proposto il meccanismo a catena per decidere chi dovrà uscire nella tribù delle donne perché composta da 7 naufraghi. Ad iniziare è stata Helena Prestes che ha conquistato la prova ricompensa. Alla fine la decisione è stata presa da Cristina Scuccia che ha dovuto scegliere tra Claudia Motta e Pamela Camassa. L’ex suora ha scelto di salvare la Camassa eliminando così Claudia Motta. La prima eliminazione ha ovviamente scatenato subito polemiche nella prima puntata di ieri sera 17 aprile dell’Isola dei Famosi con Claudia Motta che ha criticato la scelta di Helena Prestes di non salvarla. Tutto viene però messo a tacere da Ilary Blasi che annuncia che in realtà non verrà eliminata ma continuerà a giocare in coppia con una delle donne. Claudia sceglie Pamela Camassa e così passano a giocare nella tribù delle coppie.

Isola dei Famosi 2023 prima puntata: nomination

Sì è passati poi alle nomination con la tribù delle coppie immuni grazie alla vittoria nella prova leader di Simone Antolini. Il naufrago più votato è stato Marco Predolin che è stato nominato da Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Helena Prestes, la coppia Claudia Pamela e Fiore Argento. Successivamente le coppie sono approdate a Playa Tosta e in questa spiaggia Simone Antolini in qualità di leader insieme a Alessandro Cecchi Paone hanno deciso chi è l’altro naufrago da mandare in nomination. La scelta è ricaduta su Helena Prestes che nonostante la vittoria nella prova ricompensa non convince la coppia. Il regolamento dell’Isola dei Famosi 2023 prevede che le tribù possano relazionarsi tra loro ma non possono condividere fuoco e oggetti. Chi è stato nominato nella prima puntata dell’Isola dei Famosi di ieri sera 17 aprile sono Marco Predolin e Helena Prestes. Il meno votato al televoto sarà eliminato dal reality.