Ospiti Fabio Fazio Che Tempo Che Fa 23 Aprile: Aracataca

Gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di stasera 23 aprile di Che Tempo Che Fa: musica, cinema e politica al centro del talk show

Nuova puntata di Che Tempo Che Fa che anche stasera 23 aprile propone una serie di ospiti di grande spessore. Il talk show di Rai3 ci ha sempre abituato a grandi nomi della musica, del cinema e della politica e anche in questa occasione non delude le aspettative. In questa stagione la trasmissione ha puntato molto su artisti italiani e internazionali, basti pensare alla presenza di Ed Sheeran solo sette giorni fa. Tra gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa stasera 23 aprile c’è Jovanotti che torna su Rai3 per presentare il suo docutrip Aracataca Non voglio cambiare pianeta 2 che sarà disponibile su RaiPlay da lunedì 24 aprile. Per Lorenzo Cherubini non è una novità viaggiare con la sua bicicletta in giro per il mondo e tre anni fa, in pieno lockdown, aveva pubblicato sulla piattaforma di streaming della tv di Stato la prima edizione di Non voglio cambiare pianeta che vedeva il cantautore attraversare i territori tra Cile e Argentina. In Aracataca Non voglio cambiare pianeta 2 Jovanotti pedalerà per 3500 km attraversando Ecuador e Colombia passando per le Ande, l’Amazzonia e Macondo. In tutto ha affrontato 50 mila metri di dislivello in un’avventura formata da 22 puntate

Anche in quest’occasione Jovanotti ha curato la colonna sonora che accompagna le sue avventure, un’esperienza arrivata dopo il grande successo di Jova Beach Party e la pubblicazione dell’album Il disco del Sole con le hit I Love you Baby e Se lo Senti Lo Sai. Durante l’intervista con Fabio Fazio si parlerà sicuramente anche delle cinque canzoni scritte per Gianni Morandi inserite nell’ultimo album dell’artista e della collaborazione con i Negramaro in Diamanti singolo che vede cantare insieme Lorenzo Cherubini, Giuliano Sangiorgi e Elisa. Tra gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa stasera 23 aprile c’è Luca Argentero che presenta il suo primo romanzo Disdici tutti i miei impegni, Rossana Moretti Luttazzi, moglie di Lelio Luttazzi e che è anche l’autrice del libro “Una storia d’amore e di lucida follia”. Spazio anche a Massimiliano Pani, figlio e produttore di Mina che presenterà l’album Ti amo come un pazzo della grande cantante e Teresa Vergalli, partigiana e autrice del nuovo saggio “Una vita partigiana”.

Ospiti Che Tempo Che Fa Tavolo stasera 23 aprile

Parteciperà a Che Tempo Che stasera 23 aprile anche il CEO di Moderna Stephane Bancel, Massimo Giannini direttore de La Stampa, Ferruccio de Bortoli e il professore Roberto Burioni. Come sempre la serata si chiuderà con Che Tempo Che Fa – Il tavolo che vedrà come sempre la presenza di Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Simona Ventura e Nino Frassica. Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa di stasera 23 aprile che saranno presenti al tavolo ci sono anche la Gialappa’s Band, Massimiliano Pani, Stefano De Martino e la squadra della Nazionale di Ginnastica artistica maschile formata da Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati e Carlo Macchini,