Claudia Motta Isola dei Famosi chi è la Miss Mondo magistrato

Chi è Claudia Motta dell’Isola dei famosi 2023: il trionfo sulla passerella e il sogno nel cassetto di fare strada in campo legale

Una delle concorrenti dell’Isola dei famosi 2023 che ha destato maggiormente l’attenzione del pubblico è sicuramente la bellissima Claudia Motta. Nata il 5 settembre del 2000 a Velletri in provincia di Roma, la naufraga cresce insieme alla sorella Alice e ai genitori impiegati ministeriali e fin da piccola coltiva la passione della danza e della recitazione accanto a quella di una carriera nel mondo giuridico. Dopo il diploma presso il Liceo Classico inizia a frequentare l’università, iscrivendosi al corso di giurisprudenza alla Sapienza. Tra le passioni della naufraga c’è anche la danza, visto che la Motta ha studiato all’Accademia Nazionale di Roma. Mentre studia, Claudia inizia anche la carriera come modella ed è proprio in questo ambito che diventa nota al grande pubblico. L’apice della carriera della giovane è rappresentato sicuramente dal trionfo nel 2021 come Miss Mondo Italia, ottenendo la possibilità di rappresentare il nostro paese nella finale di Portorico: un successo che spalanca a Claudia Motta le porte del mondo dello spettacolo anche se non è riuscita a qualificarsi alla prima scrematura della finale.

Negli ultimi anni, infatti, abbiamo visto diverse volte la bionda naufraga sul piccolo schermo: sia in programmi come Ciao Darwin e Tiki Taka, dove Claudia ha ricoperto il celebre ruolo dell’angelo custode, che in fiction come Il Capitano, dove appare nella seconda stagione. Tra le esperienze più significative della modella c’è anche quella in Donna avventura, celebre programma che porta gli spettatori in viaggi incredibili in giro per il mondo, i cui scatti possiamo vedere sul profilo Instagram della naufraga. Claudia ha anche esordito al cinema, con ruoli in film come Fiaba italiana Paura di Donna, Arrivederci amore ciao e Scappo a casa. Ora dunque arriva l’esperienza all’Isola dei Famosi, che può lanciare definitivamente la carriera di Claudia Motta, che ha raccontato di avere due sogni nel cassetto: quello di diventare una conduttrice televisiva, ma anche quello di fare il magistrato ed è convinta di poter riuscire a perseguire entrambe le vie.

Claudia Motta fidanzato

Com’è comprensibile, in molti si domandano quale sia lo status sentimentale della naufraga e se abbia un fidanzato, e finalmente, dopo tanto gossip, la risposta a questa domanda sempre essere arrivata. Claudia Motta, infatti, è fidanzata col famoso chef Simone Rugiati: si è parlato moltissimo di questo flirt, ma le conferme inizialmente non sono arrivate, almeno fino alla partecipazione della romana all’Isola dei Famosi 2023. Nel video di presentazione al programma di Ilary Blasi, infatti, la concorrente ha ammesso di star frequentando una persona, senza però specificarne l’identità. La conferma di questa storia poi è arrivata dallo stesso Simone, che su Instagram ha condiviso una storia chiedendo di supportare la sua fidanzata. Questa esperienza ha portato la coppia a uscire allo scoperto e, stando sempre alle parole della naufraga, sarà importante anche per testare il rapporto che c’è tra i due. Simone Rugiati è nato il 24 maggio del 1981 a Empoli, ha quindi ben 19 anni in più della sua dolce metà, e sin da giovane si è fatto strada nel mondo della cucina, iniziando a farsi notare grazie alla partecipazione ad alcuni programmi come La prova del cuoco e Sos Simone. Ha ottenuto la consacrazione grazie alla conduzione del programma Cuochi e fiamme nel 2010. Curiosamente, anche il fidanzato di Claudia Motta ha partecipato all’Isola dei famosi, proprio nel 2010, e sa quindi quanto questa esperienza può essere complessa da affrontare. Claudia Motta e Simone Rugiati si sono conosciuti grazie ad amici in comune.