Chi esce ad Amici stasera 29 aprile tra Aaron e Cricca: ripensamento

Spoiler sull’eliminato definitivo di Amici 22 di stasera 29 aprile: chi esce stasera Aaron e Cricca e il destino dei semifinalisti

Ormai è diventata consuetudine per il fatto che il serale di Amici 22 è composto da puntate registrate è possibile avere spoiler, sempre precisi, su chi esce stasera 29 aprile tra Aaron e Cricca ad Amici 22. Per chi non volesse aspettare la messa in onda della puntata è infatti possibile già sapere la rosa dei semifinalisti di questa fortunata edizione del talent che ha destato non poche sorprese. La settima puntata del serale ha visto infatti vincere una manche ai Zerbi Cele e ben due consecutive ai TodArisa permettendo così alla squadra formata da Raimondo Todaro e Arisa, con soli due componenti Mattia e Wax, di non avere nessuno dei propri allievi al ballottaggio.

Non si può dire lo stesso per Lorella Cuccarini e Emanuel Lo che alla sfida finale sono riuscita almeno a tenere in salvo Maddalena Svevi con Cricca primo eliminato provvisorio della puntata mentre Aaron è stato messo in condizione dai TodArisa di disputare la manche finale per l’eliminazione essendo stato messo a confronto con Isobel. Questa volta il pubblico di Twitter si era già fatto un’idea su chi poteva essere l’eliminato di stasera 29 aprile al serale di Amici 22, tra l’altro un’uscita beffa dal programma perché ad un passo dalla semifinale.

Amici 22 chi esce stasera 29 aprile: gli indizi

Aaron non era mai arrivato al ballottaggio finale riuscendosi sempre a salvare prima dell’ultimo confronto, nell’ultimo periodo il cantante di Universale ha avuto pareri altalenanti da parte dei giudici. Per alcune performance è stato osannato arrivando addirittura a battere Angelina nel guanto di musica black e ricevendo complimenti molto sentiti per la sua interpretazione di Dua Lipa. In altre performance invece Aaron è stato criticato uscendone con le ossa rotta, ad esempio in occasione della sua esibizione con La Cura di Franco Battiato dove Cristiano Malgioglio lo ha portato a piangere. C’è un altro indizio che può far ben capire l’orientamento dei giudici sull’eliminato di stasera 29 aprile del serale di Amici 22. A differenza delle scorse volte non c’è nessun confronto tra un ballerino e un cantante e quindi non si pone il problema di doversi regolare sul numero di danzatori o interpreti rimasti in gara.

Per quanto invece riguarda il percorso di Cricca, il suo è stato un crescendo. Partito in sordina e a rischio già nella prima puntata, definito un po’ piatto, di puntata in puntata è risultato sempre più convincente fino a mandare a casa concorrenti ritenuti dal popolo social sulla carta più forti di lui come Ramon. I semifinalisti del serale di Amici 22 sono Angelina Mango e Wax come cantanti mentre Isobel Kinnear, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. A loro grazie agli spoiler si aggiunge l’ultimo nome: chi esce stasera tra Aaron e Cricca nella puntata del 29 aprile di Amici 22 è Cricca. Per il romagnolo Giovanni resta un’esperienza indimenticabile considerando che a dicembre era stato eliminato per fare spazio a Jore che tutti ricorderete per il suo inedito Solo Tu. Poi il ripescaggio a seguito del capodanno gate, l’accesso al serale e l’uscita di due nuovi singoli dopo Se mi guardi così.