Doc 3 quando esce: brutta batosta per i fan

Una brutta notizia arriva per i fan di Doc Nelle Tue Mani 3: quando esce la fiction Rai con Luca Argentero e Matilde Gioli

Quando inizia Doc Nelle Tue Mani 3 è una risposta che lascia a bocca amara i fan della serie cult con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. D’altronde era già stato chiaro il volto ex Grande Fratello in numerose interviste quando ha specificato che la serie medical di Raiuno non è di certo facile da girare e da scrivere anzi i tempi di preparazione delle sceneggiature sono particolarmente lunghi così come la cura nelle riprese e nel montaggio. La terza stagione di Doc Nelle Tue Mani deve tra l’altro affrontare tematiche complesse, il post Covid e le vicende personali di reparto come la storia d’amore tra Matilde Gioli, che interpreta Giulia, e Marco Rossetti ovvero Damiano che salvo sorprese potrebbe decollare.

Un medical drama insomma sempre attento allo sviluppo dei personaggi e quindi con la responsabilità di non dare nulla per scontato anche per Andrea Fanti. Quando inizia Doc 3 non è di certo quest’anno visto che ancora non sono iniziate le riprese previste in realtà già per maggio 2023 anche se non è stata ufficializzata ancora la data probabilmente per questioni di riservatezza legata alla privacy che si deve avere sul set per girare un buon prodotto. Dunque tenendo conto dei lunghi tempi di registrazione dell’intera terza stagione del medical drama di Raiuno, sempre se già è tutto pronto e predisposto, più la post produzione e i doverosi tempi di promozione della serie, anche se va detto non ha bisogno di particolari sponsorizzazioni dato l’enorme successo ottenuto, passerà almeno un altro anno prima di poter vedere quando va in onda Doc 3.

Doc 3 anticipazioni

La Lux Vide, casa di produzione tra le altre di Viola come il mare, Un passo dal cielo e Che Dio Ci Aiuti, aveva confermato con certezza l’inizio delle riprese in primavera quindi su questo fronte non c’è da preoccuparsi per i fan. La più ottimista sulla data di uscita della terza stagione di Doc Nelle Tue Mani è Matilde Gioli che ha parlato di gennaio 2024 mentre Luca Argentero è stato meno dettagliato e ha parlato di primavera dell’anno prossimo. Anche se si vuole fare riferimento alle precedenti stagioni, è difficile capire quando la Rai deciderà di trasmettere la serie perché la prima stagione è andata in onda nel marzo 2020, mentre la seconda nel gennaio 2022. Inutile dire che sono solo futili invenzioni le anticipazioni di Doc 3 non solo riguardo la trama ma anche per quanto riguarda il cast visto che le sceneggiature sono blindate e quindi sono solo deduzioni.

Ragionandoci su è difficile che ci saranno altri addii perché nella scorsa annata del medical drama di Raiuno sono morti due personaggi chiave: Alba per una complicazione al fegato e Lorenzo Lazzarini interpretato da Gianmarco Saurino che è morto tragicamente per covid perché in carenza di bombole di ossigeno si è sacrificato lasciando la sua alla paziente accanto in quanto medico. La puntata ha spaccato in due l’opinione pubblica tra chi era rimasto entusiasta del colpo di scena e chi invece ha attaccato gli sceneggiatori per aver portato via un personaggio che stava per diventare papà e coronare il suo amore per Giulia.