Ospiti Fabio Fazio Che Tempo Che Fa 30 Aprile: che ritorno!

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa di stasera domenica 30 aprile: un’icona del cinema e un tavolo davvero speciale

Gli ospiti di Fabio Fazio stasera domenica 30 aprile a Che Tempo Che Fa sorprendono perché da tempo non apparivano sul piccolo schermo. In particolare un’icona del cinema torna per presentare il film che la vede protagonista 35 anni di distanza dall’ultima volta. La puntata sarà l’occasione anche per festeggiare i 30 anni di carriera di un duo comico e per introdurre al pubblico la nuova serie targata Rai1 dagli stessi produttori di Mare Fuori. Grandissima attesa tra gli ospiti di stasera domenica 30 aprile da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per Edwige Fenech, protagonista del film La divina cometa che vede la regia di Mimmo Paladino che torna al cinema dopo 16 anni. Per l’attrice di origine algerina si tratta della sua prima volta nel talk show di Raitre. Due grandi ritorni che verranno celebrati a dovere dal padrone di casa, così come Ficarra e Picone tra gli ospiti di stasera a Che Tempo Che Fa e che festeggiano i 30 anni di carriera e la candidatura ai David di Donatello del film La Stranezza che li vede tra i protagonisti.

Spazio poi alla serie televisiva Vivere non è un gioco da ragazzi con Claudio Bisio e Stefano Fresi a rappresentare il cast della storia diretta da Rolando Ravello e che andrà in onda dall’8 maggio su Raiuno. C’è grande interesse attorno a questa serie perché i produttori sono gli stessi di Mare Fuori ancora oggi uno dei contenuti più visti sulla piattaforma streaming RaiPlay. Come sempre anche la puntata di stasera di Che Tempo Che Fa vedrà Fabio Fazio interpellare grandi nomi del giornalismo italiano e della medicina. Non mancheranno Roberto Burioni e Franco Locatelli così come Tito Boeri, Maurizio Molinari direttore de La Repubblica, Michele Serra, Annalisa Cuzzocrea vicedirettrice de La Stampa e Fiorenza Sarzanini vicedirettrice del Corriere della Sera. Ovviamente ci sarà anche Luciana Littizetto che animerà la serata con il suo siparietto comico e l’elegante Filippa Lagerback che come da tradizione introdurrà gli ospiti di Che Tempo Che Fa.