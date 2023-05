Concerto Primo Maggio 2023 Roma: scaletta cantanti

Scaletta cantanti Concerto Primo Maggio 2023 a Roma a Piazza San Giovanni in Laterano: un ospite internazionale e un grande ritorno

Il cast del Concerto Primo Maggio 2023 a Roma è stato annunciato solo pochi giorni fa e tra i tanti cantanti presenti prevede in scaletta anche un grande ritorno come quello di Ligabue che torna sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano dopo 17 anni dall’ultima volta. Un’esibizione annunciata dallo stesso cantautore 48 ore prima del Concertone in un’intervista dove ha dichiarato che la festa dei lavoratori resta sempre una di quelle che apprezza di più. Anche quest’anno a fare gli onori di casa è Ambra Angiolini che conduce il lungo evento per la sesta volta consecutiva e sarà affiancata da Fabrizio Biggio presenza fissa e spalla di Fiorello in Viva Rai 2. Il Concerto Primo Maggio 2023 a Roma sarà diviso in due fasi, la prima chiamata opening act inizierà alle 14 e vedrà sul palco Leo Gassmann, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, Iside, Savana Funk, Camilla Magli e Wepro. Lo spazio sarà dedicato anche al contest per gli artisti emergenti organizzato proprio dal Primo Maggio e a esibirsi saranno Etta, Still Charles Maninni. Chiude l’opening act Hermes vincitore del premio Sicurezza stradale in musica. Successivamente la scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma prevede l’arrivo dei big a cominciare da Matteo Paolillo, attore del cast di Mare Fuori e voce della colonna sonora della serie tv rivelazione. Sarà l’occasione per far ascoltare il nuovo singolo Liberatemi e scoprire il progetto Come Te, album di debutto dell’artista.

Concerto Primo Maggio 2023 scaletta

A meno di eventuali cambiamenti, la scaletta del Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma vedrà sul palco a partire dalle 15 Johnson Righeira, Piero Pelù e Alborosie, Rose Villain, Neima Ezza, Mille, Wayne, Ciliari, i Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, Mille, l’Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity e Paolo Benvegnù. A seguire spazio anche a Aiello, Bnkr44, Gaia, Alfa, Il Tre, Giuse the Lizia, Fulminacci, Rocco Hunt, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle e Levante. Non potevano mancare alcuni degli artisti più apprezzati di quest’anno come Mr Rain, rivelazione del Festival di Sanremo, Geolier, Lazza e Tananai. Si esibiranno sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano anche i Coma_Cose, Carl Brave, Emma, Francesco Gabbani e Ariete. Grande attesa per Lazza ancora in vetta alla classifica con l’album Sirio e la canzone Cenere ma anche per Tananai che potrebbe portare sul palco anche il singolo Tango che ha impressione a Sanremo 2023. Tra i big c’è Geolier che con “Il coraggio dei bambini- Atto II” è tornato a guidare la classifica degli album più venduti in Italia.

Non si conosce l’ordine di uscita dei cantanti ma sicuramente in prima serata si dovrebbe esibire la cantautrice Aurora, l’ospite internazionale Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma. Il suo successo arriva grazie a TikTok e alla canzone Runaway ed è conosciuta in tutto il mondo per il suo innegabile talento. Probabile che sul palco porterà anche la canzone Cure For Me, scelta come colonna sonora dell’evento. Infine come già annunciato ci sarà anche Luciano Ligabue che non si esibisce al Concerto del Primo Maggio dal 2006. Il cantautore presenterà il nuovo singolo Riderai che preannuncia l’arrivo di un album per l’autunno e probabilmente regalerà al pubblico un medley dei suoi più grandi successi.