Isola dei Famosi Gian Maria Sainato chi è: ricco come pochi

Gian Maria Sainato noto per la sua partecipazione a Riccanza è un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 entrato in gara nella terza puntata del 2 maggio. Con il suo sbarco in Honduras ha colpito il suo fisico perfetto, frutto di sacrifici e di una storia di grande sofferenza. La data di nascita di Gian Maria Sainato è 17 gennaio 1995, ha dunque 28 anni di età e del segno zodiacale del Capricorno. Le sue origini sono campane, è nato a Sapri ma ben presto si è trasferito a Milano. Ha trascorso la sua infanzia nel paese in provincia di Salerno coltivando la sua passione per la moda. Di studi il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2023 ha fatto il tecnico industriale indirizzo economia all’ITCG Leonardo Da Vinci di Sapri e una volta raggiunta la maturità si trasferisce nel capoluogo lombardo. Entra nei giri giusti, frequenta ambienti importanti, feste ed eventi Vip entrando nel giro della moda. Gian Maria Sainato partecipa così al docureality Riccanza, nel dettaglio alla prima stagione che ha reso il programma di MTV un cult ovvero quella con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, per citarne giusto alcuni.

Proprio durante la partecipazione di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, poi vinto dallo stesso conduttore, Gian Maria Sainato aveva pubblicato tanti tweet attaccando un concorrente della casa. Non ha mai fatto il nome ma in tanti hanno pensato che si trattasse proprio di Zorzi, anche perché si è sempre vociferato di un flirt tra i due concluso poi con una forte litigata a tal punto da chiudere ogni tipo di rapporto. All’epoca il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 aveva scritto che nella casa del GF Vip c’era una persona falsa e cattiva “E se parlo così è perché conosco la persona, nella vita REALE”.

Isola dei Famosi Gian Maria Sainato fidanzato

Un’esperienza importante che lo rende molto social facendo decollare il suo profilo Instagram e lanciandolo nel mondo degli influencer. Sull’onda del successo arriva ad essere ospite di Barbara D’Urso nei suoi salotti televisivi come opinionista. Il futuro naufrago dell’Isola dei Famosi prova a svoltare con il Grande Fratello Vip ma non riesce a diventare concorrente ufficiale, rimanendo il suo nome nel campo delle ipotesi. Nel frattempo grazie al suo cambiamento fisico Gian Maria Sainato diventa esempio di body positivity e soprattutto come modello incomincia a postare come influencer post di brand importanti come Versace. L’ex Riccanza per insicurezze sue personali aveva iniziato a rifugiarsi nel cibo soffrendo una sorta di bulimia. Questo suo vedere i pasti come sfogo lo hanno portato a ingrassare quasi 20 kg. Un giorno però Gian Maria Sainato ha deciso di intraprendere un percorso di dimagrimento durante la pandemia, allenandosi in caso e mangiando sano. Lo ha rivelato lo stesso modello su Instagram con un prima e dopo davvero importante. Il concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 ha fatto coming out in una lunga intervista a Vanity Fair. Aveva una fidanzata di nome Martina ma ha spiegato di essere fluido, che ha avuto storie sia con uomini che con donne e non sa definirsi.