Isola dei Famosi chi è uscito ieri sera: nomination terza puntata

Chi è uscito ieri sera 2 maggio all’Isola dei Famosi: chi è stato eliminato, leader, due ritiri e nomination inaspettate

Sono ben due i naufraghi costretti al ritiro nella puntata di ieri sera 2 maggio dell’Isola dei Famosi, tre in nomination di cui una davvero inaspettato e un eliminato a sorpresa che ribalta i pronostici. La serata viene subito aperta con l’annuncio ufficiale del ritiro di Claudia Motta che a causa di un infortunio non è più rientrata. Non potevano mancare subito dopo i litigi con Nathaly Caldonazzo scatenata contro tutti. Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, acerrimi nemici della showgirl, criticato il suo atteggiamento e il giornalista sostiene che abbia anche finto un malore. Volano stracci, si narrano episodi precedenti all’Isola dei Famosi e così per chiudere ogni discussione Ilary Blasi annuncia che il primo a salvarsi al televoto è Fiore Argento. Per lei arriva la sorella Asia Argento, sorpresa della serata, che proverà a tirarla su dopo una settimana decisamente difficile.

I ritmi sono serrati e così dopo un blocco dedicato a Paolo Noise e Marco Mazzoli con Corinne Clery che rivela di essere stata con una donna, si passa al verdetto del televoto e quindi all’eliminato: chi è uscito ieri sera 2 maggio dall’Isola dei Famosi è stata Nathaly Caldonazzo che è stata la meno votata con il 26%, solo un punto percentuale in meno rispetto a Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Grande exploit per Fiore Argento che risulta la più votata con il 47%. Chi è stato eliminato ieri sera non ha abbandonato l’Isola dei Famosi: Nathaly Caldonazzo ha raggiunto l’Isola di Sant’Elena dove però non troverà l’altro eliminato Marco Predolin. Anche lui si è ritirato per problemi di salute, una notizia che viene data da Ilary Blasi solo a fine puntata. A sorpresa prima di andare via Nathaly Caldonazzo dà il suo bacio di giuda (che implica un voto alle nomination) a Andrea Lo Cicero ritenuto dalla ex GF VIP spione e con modi discutibili.

Isola dei Famosi 2023 terza puntata: nomination

La puntata di ieri sera 2 maggio dell’Isola dei Famosi è proseguita con Cristina Scuccia che si sta integrando nel gruppo anche grazie a Marco Mazzoli e Paolo Noise incuriositi dal personaggio e con la prova ricompensa. Ad aiutare i naufraghi ci pensa l’ospite Asia Argento che riesce a trovare tutte le chiavi per aprire gli scrigni e permettere a tutte e tre tribù di mangiare la pasta. L’unico a non mangiare è Paolo Noise che sceglie volontariamente di rinunciare. Proprio i due speaker radiofonici tornano a parlare delle loro moglie e ricevono un videomessaggio dalle due donne. Probabile che nelle prossime puntate raggiungeranno l’Honduras per supportare i loro mariti. Dopo aver parlato di una bambina a cui è legato, tal Melissa, con tanto di regalo, Simone Antolini vince la prova leader della puntata di ieri sera 2 maggio dell’Isola dei Famosi. Per lui si tratta della seconda volta, una vittoria di resistenza perché è stato l’ultimo a restare appeso ad una sbarra. Dopo aver discusso con Fiore e Asia Argento, arriva una bella sorpresa per Helena Prestes: per lui in studio c’è l’amico speciale Carlo Motta che è stato accostato quest’estate a Dayane Mello. L’influencer ha parlato del ragazzo in questi giorni e ha capito che prova dei sentimenti forti. Carlo dallo studio ricambia e nasce così una nuova coppia.

Prima delle nomination c’è tempo per l’ingresso del nuovo naufrago Gian Maria Sainato che fa coppia con Pamela Camassa, orfana di Claudia Motta. Le nomination della terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023 di ieri sera 2 maggio iniziano con gli accopiados che sono immuni grazie alla vittoria della prova leader. I Jalisse decidono di nominare Christopher Leoni così come Gian Maria Sainato e Pamela Camassa, mentre Noise e Mazzoli a sorpresa scelgono Cristina Scuccia perché la vedono sofferente. Chicas e Hombres fanno nomination palesi: Luca, Christopher, Fiore Argento e Helena Prestes votano Andrea Lo Cicero, mentre Corinne Clery, Cristina Scuccia e Lo Cicero votano Christopher Leoni. I leader della settimana decidono di nominare Cristina Scuccia, ma Vladimir Luxuria non ci sta e sostiene che il nome sia stato fatto su richiesta proprio dell’ex suor Cristina. Chi è stato nominato ieri sera 2 maggio all’Isola dei Famosi sono Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia.