Chi esce stasera 6 maggio ad Amici ben due: i finalisti

Chi esce stasera ad Amici nella semifinale del 6 maggio e chi sono i quattro finalisti: colpi di scena e verdetti ribaltati

Chi esce stasera ad Amici nella semifinale del 6 maggio sono ben due allievi con un primo eliminato in corso di trasmissione e il secondo al classico ballottaggio con il verdetto in casetta da parte di Maria De Filippi, dunque sono quattro i finalisti di questa edizione. A causa del Covid che ha colpito alcuni allievi presenti nel talent, la semifinale di Amici 22 è stata registrata a poche ore dalla messa in onda di stasera 6 maggio. Una situazione mai accaduta prima e che ha ovviamente alzato ulteriormente la tensione per i ballerini e i cantanti ancora in gara e per i fandom che attendono da mesi questo verdetto. Un’edizione davvero particolare quella di quest’anno caratterizzata prima dal capodanno gate che ha stravolto le gerarchie all’interno della scuola e messo in discussione certezze acquisite fino a quel momento poi l’avvento del Covid con ben 11 persone contagiate tra allievi e tecnici che ha richiesto uno sforzo ulteriore alla produzione per riuscire a registrare la semifinale in breve tempo prima della messa in onda. Come anticipato chi esce stasera ad Amici nella semifinale del 6 maggio sono ben due allievi, un colpo di scena inaspettato perché a parte le prime due puntate del serale, la produzione aveva sempre previsto l’eliminazione di un solo concorrente. Per questo alla fine saranno solo quattro i finalisti di questa edizione perché in palio ci sono numerosi premi e quindi per motivi tecnici si è scelto di ridurre il numero degli allievi che parteciperanno alla finale in programma domenica 14 maggio. Erano partiti in 15 all’inizio del serale di Amici 2023 dopo sei mesi di lezioni, prove e esibizioni e ora a contendersi il titolo saranno solo in quattro.

Amici 2023 chi sono i finalisti

Come detto ci sono state due eliminazioni nella semifinale di stasera 6 maggio. Nel corso della puntata è avvenuta la prima eliminazione, successivamente c’è stato il ballottaggio tra due allievi con Maria De Filippi che da tradizione ha annunciato il verdetto in casetta per decretare il quarto e ultimo finalista. Il primo eliminato di stasera ad Amici nella semifinale del 6 maggio è Maddalena Svevi che così lascia il programma ad un passo dall’atto finale. Per la ballerina però un percorso pieno di soddisfazioni caratterizzato dalla grande rivalità con Isobel Kinnear e i giudizi decisamente poco positivi da parte della maestra Alessandra Celentano. L’allieva di Emanuel Lo può però ritenersi decisamente contenta della crescita avuta nella scuola di Maria De Filippi e di aver costruito un’ottima preparazione per il futuro anche grazie ai tanti stimoli ricevuti dai prof che hanno cercato fin da subito di metterla alla prova. Chi esce stasera ad Amici nella semifinale è uno tra Aaron e Wax: il secondo eliminato, secondo le anticipazioni e gli spoiler social, è Aaron. I finalisti di Amici 2023 sono quindi Isobel, Mattia, Angelina e Wax. La prima a conquistare la maglia è stata la ballerina australiana e su questo i dubbi erano poco. Grande exploit da parte di Mattia che a sorpresa è stato il secondo ad ottenere la maglia della finale ribaltando i pronostici che vedevano Angelina superfavorita. Per la figlia di Mango però c’è comunque la finale conquistata per terza, infine ad ottenere il pass per l’atto conclusivo di questa edizione è stato Wax che ha vinto il ballottaggio con Aaron.