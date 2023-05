Isola dei Famosi chi è uscito ieri sera: nomination quarta puntata

Chi è uscito ieri sera 8 maggio all’Isola dei Famosi: chi è stato eliminato, leader, ricoverati e coppie che scoppiano

Nessun ritiro ieri sera nella puntata del 9 maggio dell’Isola dei Famosi ma un assente per problemi di salute in attesa del rientro. Si tratta di Simone Antolini, fidanzato di Alessandro Cecchi Paone e leader proclamato nella scorsa puntata. Sono ben cinque i naufraghi in nomination mentre le percentuali del televoto indicano chiaramente chi può essere addirittura il favorito per la vittoria finale. La serata viene aperta ovviamente tra le polemiche e il confronto tra Helena Prestes e tutti gli altri naufraghi: l’influencer viene ritenuta falsa da tutto il gruppo a cominciare da Marco Mazzoli. Per Fiore Argento invece è arrogante, lei risponde dicendo che a parlare è solo l’invidia nei suoi confronti. Non se la passa bene nemmeno la tribù degli uomini con Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero che si sono volontariamente sfidati nominandosi nella scorsa puntata. I due non si sopportano e l’ex rugbista ha accusato l’attore di aver rubato. Dopo l’ennesimo scontro tra i due si passa al verdetto del televoto e a salvarsi per primo è Cristina Scuccia lasciando così proprio Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero a giocarsi l’eliminazione.

Come preannunciato da Ilary Blasi, la tribù degli Accoppiados si scioglie e tutti i concorrenti giocheranno singolarmente ma anche in questo caso scattano le polemiche con Alessandro Cecchi Paone che si rifiuta di giocare senza il suo fidanzato Simone Antolini: parla di accordi chiari con la produzione e di contratti, Ilary Blasi rimanda tutto a settimana prossima promettendo di visionare i documenti. Il rischio è che il conduttore televisivo e il suo compagno, ancora fermo ai box, possano ritirarsi perché non vogliono giocare da soli. Strategia o realtà? Lo sapremo tra sette giorni. Si passa poi al verdetto del televoto che decreta l’eliminato della puntata: chi è uscito ieri sera 8 maggio dall’Isola dei Famosi è stato Christopher Leoni. L’attore è stato il meno votato con il 15% delle preferenze mentre Andrea Lo Cicero si è fermato al 23%. Plebiscito per Cristina Scuccia con il 62% dei voti, ennesima prova che l’ex suora è tra le preferite del pubblico e di conseguenza tra le favorite per la vittoria finale. La prova ricompensa viene vinta dagli uomini che potranno cucinare la pizza dopo aver battuto le donne in una sfida di apnea tra Luca e Helena. Sorprese per Paolo Noise e Marco Mazzoli che rivedono le loro mogli e i loro cani. Il conduttore de Lo Zoo di 105 fa l’attesa proposta di matrimonio alla moglie Stefania.

Isola dei Famosi 2023 quarta puntata: le nomination

Le prime nomination della puntata di ieri sera 8 maggio all’Isola dei Famosi arrivano da due catene di salvataggio. Tra gli uomini viene nominato Gian Maria, decisiva la scelta di Alessandro Cecchi Paone, mentre tra le donne viene nominata Fiore Argento, scelta da Corinne Clery nell’ultimo anello di salvataggio. Per la prima volta in questa edizione ci sono due leader infatti Pamela Camassa e Luca Vetrone pareggiano la sfida e conquistano l’immunità. C’è una prova anche per Nathaly Caldonazzo che torna su Playa Tosta ma non conquista la permanenza: la showgirl non riesce a battere il record di apnea siglato da Isolde Kostner nelle edizioni precedenti (otto minuti) e viene rispedita all’Isola di Sant’Elena dove sarà in compagnia di Christopher Leoni. Le nomination di ieri sera 8 maggio all’Isola dei Famosi sono proseguite con il classico format: Corinne, Andrea e Alessandra votano Marco Mazzoli, Helena vota Alessandro, Cristina sceglie Paolo Noise mentre Fiore Argento nomina la Prestes che viene scelta anche da Marco, Paolo, Fabio e Alessandro che a viene invece nominato da Gian Maria. I due leader Pamela Camassa e Luca Vetrone votano rispettivamente Marco Mazzoli e Paolo Noise. Chi è stato nominato ieri sera 8 maggio all’Isola dei Famosi sono così Fiore Argento, Helena Prestes, Gian Maria Sainato, Marco Mazzoli e Paolo Noise.