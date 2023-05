Isola dei Famosi eliminato ieri sera 15 maggio: nomination falsate

Chi è uscito ieri sera 15 maggio all’Isola dei Famosi: un ritorno inatteso e ritiro spiazzante. Chi è stato eliminato, percentuali televoto e nomination

Ben due televoti ieri sera nella puntata del 15 maggio dell’Isola dei Famosi: uno per decidere chi è stato eliminato dal pubblico e l’altro televoto flash per far tornare in gara uno dei naufraghi. Un ritiro inatteso però ha di fatto stravolto i giochi lasciando senza parole Ilary Blasi dopo numerosi tentativi. Fiore Argento infatti ha abbandonato l’Isola dei Famosi. Non è bastata la telefonata in diretta della sorella Asia per convincere la naufraga a restare in gioco, il dolore al piede è troppo forte e dopo vari ripensamenti ha scelto di lasciare il reality. Ilary Blasi ha provato con tutte le forze a spronare Fiore Argento a proseguire il suo percorso così come gli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi ma non è servito. Lo stesso Alvin si è trasformato in motivatore per dare la giusta carica alla figlia di Dario Argento, una situazione paradossale che ha portato anche a battibecchi tra l’inviato e Ilary Blasi. Le parole però non sono servite e anche a causa delle nomination Fiore Argento ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi. In precedenza la sorella di Asia era riuscita a superare il televoto della puntata che ieri sera 15 maggio vedeva coinvolti anche Helena Prestes, Gian Maria Sainato, Marco Mazzoli e Paolo Noise. La serata è iniziata però con l’analisi dei litigi delle ultime ore che ha portato alle classiche polemiche da reality: tutte le chicas compatte contro Helena perché manca di rispetto ed è arrogante, mentre Paolo Noise si è prima scontrato con Andrea Lo Cicero e poi anche con il suo amico Marco Mazzoli. In entrambi i casi la situazione è rientrata ma il duo de Lo Zoo ha dovuto controbattere anche a Gian Maria Sainato che si è lamentato perché preso troppo spesso in giro. Si è passati poi al verdetto del televoto: chi è stato eliminato ieri sera 15 maggio all’Isola dei Famosi è Gian Maria Sainato che ha racconto solo l’8% delle preferenze. Le percentuali hanno premiato Marco Mazzoli che ha raggiunto il 34% tallonato da Paolo Noise con il 32%, Helena Prestes 17% e Fiore Argento con il 9%. Gian Maria Sainato è così sbarcato in Playa Sant’Elena.

Momento di paura per Corinne Clery per una delle due prove ricompense: l’attrice sviene alla vista di tarantole e serpenti, poi si riprende e la prova viene portata a casa da Helena Prestes che vince per tutti una parmigiana di melanzane. Per Corinne Clery c’è la sorpresa della serata, infatti in studio per lei c’è Barbara Bouchet. La naufraga parla anche del rapporto assente con il figlio e tutti la invitano a recuperare quanto perso finora.

Isola dei Famosi 2023 15 maggio: le nomination

Si è passato poi al televoto flash per stabilire chi tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni può tornare in gioco e abbandonare l’Isola di Sant’Elena: chi ha vinto il televoto flash ieri sera 15 maggio è Nathaly che ha ottenuto il 68% delle preferenze contro il 32% di Christopher che così è tornato indietro e sarà in compagnia di Gian Maria Sainato, l’eliminato della puntata. Nathaly rientra nella tribù delle Chicas. Le nomination della puntata di ieri sera 15 maggio all’Isola dei Famosi vengono di fatto falsate dall’abbandono al termine della serata di Fiore Argento. La sorella di Asia era stata nominata e avrebbe dovuto partecipare al televoto ma il suo ritiro ha azzerato le scelte di alcuni naufraghi. Alla fine la più votata del gruppo risulta essere solo Helena Prestes, mentre il leader della settimana Marco Mazzoli decide di mandare a rischio eliminato Pamela Camassa per le Chicas e Fabio dei Jalisse tra gli Hombre. Chi è stato nominato ieri sera 15 maggio all’Isola dei Famosi sono così Helena Prestes, Pamela Camassa e Fabio dei Jalisse.