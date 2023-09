Il Mercante in Fiera Pino Insegno chi è la Gatta Nera: una Miss discussa

La gatta nera del Mercante In Fiera di Pino Insegno si chiama Lavinia Abate ex Miss Italia che ha sostituito Calendario Solorzano e la storica Ainett Stephens

Bella, mora dal fisico longilineo, si chiama Lavinia Abate la nuova gatta nera del Marcante In Fiera di Pino Insegno che ha dovuto affrontare non poche polemiche. Il nuovo (e molto discusso) game show di Rai 2 condotto da Pino Insegno. Il programma era nato originariamente nel 2006, andando in onda su Italia 1 per un totale di 135 puntate, sempre per la conduzione di Pino Insegno. Negli scorsi mesi era stata decisa una sua riproposizione nel 2023 su Rai 2 a settembre, ma fin da subito erano scoppiate polemiche sul ruolo della Gatta Nera, la sensuale spalla femminile del conduttore, che nella versione originale del programma era stata affidata alla modella venezuelana Ainette Stephens.

Interrogato su chi avrebbe preso questo ruolo nella nuova edizione del game show, Pino Insegno aveva detto che di sicuro non sarebbe stata di nuovo la showgirl, alludendo, in maniera neppure troppo elegante, all’età avanzata della modella e influencer sudamericana (che però ha solo 41 anni). Ainette Stephens aveva risposto molto bruscamente sui suoi canali social a queste parole, facendo scoppiare una bella polemica. Successivamente, però, il ruolo della Gatta Nera era stato assegnato, anche se non in maniera ufficiale alla modella argentina di 28 anni Candelaria Solorzano, ma appena prima di iniziare le riprese la ragazza era stata espulsa dalla Rai a causa di un video pubblicato su Instagram in cui sembrava fumare erba.

Questo ha un po’ complicato l’inizio delle riprese dello show condotto da Pino Insegno, ma alla fine l’11 settembre il nome della nuova Gatta Nera è stato finalmente ufficializzato. Si tratta così di Laviana Abate, meglio nota per avere vinto l’edizione 2022 di Miss Italia.

Lavinia Abate Miss Italia 2022

Lavinia Abate è nata a Roma il 24 marzo 2024, e ha dunque 19 anni. È una grande appassionata di danza, canto e musica: pratica infatti danza da 12 anni e per 9 anni ha fatto parte del coro dell’Accademia di Santa Cecilia, studia composizione e in passato ha detto che vorrebbe diventare una cantautrice o una musicista. Nel frattempo, però, fa la modella e sta appunto per diventare un volto noto del pre serale della televisione italiana. Il pubblico però conosce la gatta nera del Mercante in Fiera soprattutto per essere stata eletta Miss Italia nel 2022, quando ancora frequentava il liceo: Lavinia Abate è stata la seconda Miss Italia più giovane di sempre, dopo Maria Perrussi, che nel 2009 compì 18 anni proprio durante le finali del concorso di bellezza più famoso d’Italia. Lavinia Abate ha avuto accesso alla fase finale di Miss Italia dopo aver conquistato la fascia di Miss Lazio, e successivamente è stata anche premiata non solo come più bella d’Italia, ma anche con la fascia aggiuntiva di Miss Eleganza. Sul palco, nella serata dell’incoronazione, ha anche cantato un brano scritto da lei, Vino rosso. Nel frattempo che si capirà se potrà avere futuro nel mondo della musica, la modella si diverte a debuttare in tv come la Gatta Nera della nuova edizione del Mercante in Fiera, su Rai 2.