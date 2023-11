Anticipazioni Grande Fratello chi esce stasera 6 novembre: ritiro

Le anticipazioni di stasera 6 novembre del Grande Fratello rivelano la possibilità di un ritiro che potrebbe annullare il televoto da casa

Angelica, Giuseppe Garibaldi, Giselda, Alex Schwazer e Giampiero Mughini sono i cinque concorrenti in nomination stasera 6 novembre al Grande Fratello e a rischio eliminazione. Chi è stato il meno votato lascerà il reality e si tratta di un televoto davvero particolare per questa edizione perché per la prima volta non sono presenti Beatrice e Grecia, sempre nominate dagli inquilini e questa volte salvate da Cesara Buonamici che ha deciso di dare loro l’immunità. La scelta dell’opinionista, avvenuta su suggerimento di Alfonso Signorini, era stata vista con entusiasmo dal pubblico che sperava in una scossa per scuotere le dinamiche in casa. Però a rovinare i piani è stato involontariamente Giampiero Mughini che si è reso protagonista di una battutaccia, come definita dallo stesso giornalista, nei confronti di Angelica che la vede con “un futuro da z….la”. Un errore che ha spinto quasi tutti i concorrenti a votare Mughini e mandarlo in nomination replicando lo stesso meccanismo che finora aveva colpito Grecia e Beatrice. Niente scossa quindi ma le anticipazioni di stasera 6 novembre del Grande Fratello rivelano che potrebbe esserci un colpo di scena proprio sul fronte televoto. Negli ultimi giorni Giampiero Mughini è risultato spesso isolato dal gruppo e lo stesso concorrente è stato visto spento e decisamente provato per quanto successo con Angelica. Per questo Mughini sta pensando seriamente al ritiro dal Grande Fratello, uno scenario che a questo punto potrebbe rendere vano il televoto annullando di fatto la possibilità di decretare un nuovo eliminato. Una beffa anche per il pubblico social che secondo i sondaggi del televoto di stasera 6 novembre al Grande Fratello starebbe premiando proprio Mughini con il tentativo di eliminare Angelica. La situazione della Baraldi sembra compromessa anche perché spesso ha criticato Beatrice, protagonista indiscussa di questa edizione e sempre più apprezzata da casa.

Anticipazioni Grande Fratello stasera 6 novembre pronostici televoto

La stessa Angelica ha trascorso le ore successive dopo la nomination a piangere a causa della scelta di Beatrice che con il suo voto l’ha messa a rischio eliminazione. Uno scenario impensabile considerando come i fan della Luzzi avevano pensato già di studiare un modo per far eliminare Alex Schwazer, altro “nemico” dell’attrice e segnato da quanto raccontato nei suo confronti, nonostante non ci fossero video o audio che potessero confermare la tesi che Beatrice avesse avuto un interesse per lui. Sul fronte dinamiche, procede a passi lenti la possibile storia tra Paolo e Letizia con quest’ultima che continua a non essere convincente. Complicata invece la convivenza di Vittorio che nelle ultime ore è stato attaccato da Rosy Chin per questioni relative alla cucina e criticato alle spalle da Anita che non spende mai una buona parola per il modello. Le anticipazioni di stasera 6 novembre del Grande Fratello mettono in mostra il possibile triangolo Beatrice – Garibaldi – Massimiliano con quest’ultimo che sembra sempre più interessato all’attrice anche per far ingelosire il calabrese. I pronostici del televoto di stasera 6 novembre al Grande Fratello vedono Garibaldi sicuro di continuare la sua esperienza nel reality, stesso discorso per Giselda. In caso di permanenza di Giampiero Mughini, chi rischia l’eliminazione è Angelica che secondo i pronostici è la meno votata tra i concorrenti in nomination ma in lizza con Alex Schwazer perché i due sono divisi da pochissimi punti percentuali. Come detto se invece il giornalista dovesse optare per il ritiro, si valuta l’annullamento del televoto e con Angelica e Alex che quindi si salvano.

