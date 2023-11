Ballando con le stelle che fine ha fatto Vito Coppola che stava con Arisa

Ballando con le stelle Vito Coppola oggi è una star: Il ballerino era in coppia con Arisa con cui si era fidanzato. Poi ha lasciato l’Italia

Vito Coppola è senza dubbio uno dei ballerini più amati e apprezzati delle varie edizioni di Ballando con le stelle. Il 31enne danzatore campano è entrato nello show di Milly Carlucci nel 2021, in occasione dell’edizione numero 16, facendo coppia con la cantante Arisa e arrivando anche a vincere il programma ispirato a Dancing with the Star in quell’occasione. Dopo quell’esperienza, però, non lo abbiamo più visto nè al fianco di Arisa con cui il ballerino si era fidanzato, nè in Televisione, decidendo lasciare sia la voce di Sincerità che la trasmissione del sabato sera di Rai 1. Ma oggi il pubblico italiano si chiede che fine ha fatto e dove è possibile seguirlo in questo momento.

Il suo addio a Ballando con le stelle è stato ufficializzato nel luglio 2022, qualche mese prima dell’inizio della 17a edizione del programma. Ad annunciarlo era stato proprio Vito Coppola, in una diretta su Instagram assiema alla conduttrice Milly Carlucci: i due avevano infatti rivelato il suo addio al show di Rai 1, dovuto all’ingresso in un altro programma, ma fuori dall’Italia. Il ballerino salernitano era infatti stato ingaggiato per il programma Strictly Come Dancing, in onda sulla prestigiosa emittente inglese BBC One. Si tratta di uno show in onda dal 2004 e che è il format da cui Rai 1 ha tratto proprio Ballando con le stelle, che ha debuttato in Italia l’anno successivo. Già dopo il suo successo nello show condotto da Milly Carlucci, Vito Coppola era apparso ancora in tv nell’aprile del 2022 come ballerino solista in un altro programma, Il cantante mascherato, mentre la sua ultima apparizione nella televisione italiana, al momento, è stata quella in qualità di giudice speciale della quinta puntata di Drag Race Italia 2 su Discovery+, nel febbraio 2023.

L’esperienza inglese di Vito Coppola a Strictly Come Dancing su BBC One, è andata molto bene: il ballerino italiano ha debuttato nella 20a edizione dello show, andata in onda dal 24 settembre al 17 dicembre 2022, ballando in coppia con la 36enne cantautrice, rapper e presentatrice radiofonica Fleur East, già concorrente della versione britannica di X Factor del 2005. I due hanno riscosso un grande successo, raggiungendo la seconda posizione nella classifica finale, a pari merito con altre due coppie – Helen Skelton e Gorka Marquez, e Molly Rainford e Carlos Gu – mentre la vittoria è andata a Hamza Yassin e Jowita Przystal. Il 31enne ballerino originario di Eboli è stato dunque confermato nel programma britannico anche per l’edizione di quest’anno, iniziata lo scorso 23 settembre e che si protrarrà fino al 16 dicembre. Quest’anno, Vito Coppola danza assieme alla 22enne attrice Ellie Leach, nota nel Regno Unito per il suo ruolo nella soap opera Coronation Street. La coppia ha avuto una discreta partenza nel programma di BBC One, ed è andata in crescendo, vincendo le ultime due serate del programma, la sesta e la settima, trovandosi dunque al momento in seconda posizione nella classifica generale, quando mancano ancora sei serate per decretare il vincitore di questa edizione.

Ballando con le stelle Arisa e Vito Coppola

Vito Coppola si sta dunque confermando uno dei migliori ballerini televisivi in circolazione anche nella versione britannica di Ballando con le stelle, dopo l’incredibile successo ottenuto nel 2021 nel programma di Milly Carlucci. In quell’occasione, era stato in grado di stabilire un grandissimo affiatamento assieme alla sua partner Arisa, che aveva convinto sia i giudici del programma che il pubblico a casa. I due erano partiti subito forti, vincendo la prima e la seconda puntata, per poi subire un leggero calo, ma riuscendo a mantenersi in corsa per la vittoria finale. Nella puntata decisiva, Arisa e Vito Coppola avevano sconfitto tutti gli avversari, fino a prevalere nella finale contro Bianca Gascoigne e Simone di Pasquale. Il forte legame stabilito tra la cantante e il ballerino, alla fine, non era solamente professionale, infatti i due iniziarono anche una relazione sentimentale nel corso del programma. Vito Coppola prese parte anche a due videoclip della compagna, per le canzoni Altalene e Cuore, usciti tra novembre e dicembre 2021. Nell’estate del 2022, però, la coppia si è separata, come rivelato dal ballerino in un’intervista con il settimanale Mio, in cui però aveva chiarito che erano rimasti in ottimi rapporti. La versione di Arisa non è stata però la stessa. La già prof di Amici si ha spesso mandato frecciate al suo ex fidanzato, attaccato in precedenza anche dalla ragazza che lasciò per la cantante, che alluse ad una sua presunta omosessualità.

