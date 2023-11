Grande Fratello chi è uscito ieri sera 20 novembre eliminato percentuali

Ciro e Grecia i preferiti di ieri sera 20 novembre al Grande Fratello: chi è uscito tra Paolo e Letizia e le percentuali del televoto

Sei concorrenti al televoto ieri sera 20 novembre al Grande Fratello e fino alla fine della puntata c’è stata tanta incertezza su chi fosse l’eliminato. Alla fine sono rimasti Paolo e Letizia, proprio la coppia che da qualche settimana ha iniziato una relazione. Alfonso Signorini ha annunciato che a salvarsi è stata la fotografa e i due si sono stretti in un forte abbraccio. In realtà lo stesso conduttore ha poi sorpreso tutti rivelando che anche Paolo si era salvato. Alla fine chi è uscito ieri sera 20 novembre al Grande Fratello non è stato nessuno dei concorrenti al televoto perché anche questa volta si è votato per il preferito. Nella casa non sapevano che il pubblico avesse scelto chi rendere immune anche se in realtà proprio durante la puntata Anita più volte ha tranquillizzato gli altri spiegando che non sarebbe uscito nessuno. Alla fine chi è stato il preferito è stata Grecia con il 27% delle preferenze. Le altre percentuali hanno visto Ciro raggiungere il 22% e diventare anche lui preferito, subito dopo Letizia con il 21%, poi Giuseppe Garibaldi che ha ottenuto il 16% e infine Rosy con l’8% e Paolo il 6%. In realtà alla fine il colpo di scena è arrivato e c’è stato un eliminato: chi è uscito ieri sera 20 novembre è stato proprio Ciro Petrone che ha deciso di abbandonare la casa. L’attore aveva già da tempo espresso il desiderio di andare via perché non riusciva più a stare bene fisicamente e anche l’arrivo del fratello Vincenzo, che ha provato a convincerlo, non è servito. Alla fine ha lasciato la casa cancellando anche l’immunità ottenuta dal pubblico che lo aveva votato.

Grande Fratello ieri sera 20 novembre cosa è successo

Sono state tante le dinamiche proposte ieri sera 20 novembre al Grande Fratello. Cosa è successo ha spiazzato gli stessi inquilini presenti perché oltre all’abbandono di Ciro ci sono stati anche due nuovi ingressi: Sara Ricci e Marco Maddaloni. La prima è stata collega di Beatrice Luzzi a Vivere, mentre il judoka ha vinto l’Isola dei Famosi 2019 a cui aveva partecipato anche Grecia Colmenares e con cui sembra ci fosse stato un flirt (anche se Grecia non lo ha riconosciuto appena entrato). Ovviamente durante tutta la puntata non sono mancati gli scontri a cominciare da Beatrice e Giuseppe che hanno messo un punto definitivo alla loro relazione. Anche perché Garibaldi ha insinuato che l’attrice volesse manipolare Vittorio in chiave televoto, accusa che però non ha trovato fondamento. In realtà ha anche immaginato che La Luzzi fosse attratta dal modello e che volesse ammaliarlo per secondi fini. L’attrice è apparsa delusa e ha chiuso dicendo di sentirsi usata dal calabrese che ha cercato in qualche modo di difendersi ma non con grande efficacia. A farne le spese però è stato Vittorio che è stato nominato da buona parte della casa. Sorpresa per Massimiliano Varrese ha riabbracciato la figlia Mia e l’ex compagna Valentina, mentre per Letizia c’è stato un videomessaggio della nonna. In precedenza ennesimo scontro con la ex Nicole che ha inviato un nuovo videomessaggio specificando che trovava assurdo che l’età fosse una giustificazione per le violenze fisiche e psicologiche subite da Letizia. Il botta e risposta tra le due ha coinvolto anche Rosy Chin, amica di Nicole, che ha attaccato la fotografa perché non accetta mai le critiche e crede di essere perfetta.

