Anticipazioni Grande Fratello 27 novembre Mirko e Perla è successo VIDEO

Dalle anticipazioni di stasera 27 novembre del Grande Fratello 2023 al centro Mirko e Perla, la rivincita di Beatrice e chi esce tra Rosy, Vittorio e Angelica in nomination

Al televoto per l’eliminazione ci sono tre Big e stando alle anticipazioni del Grande Fratello di stasera 27 novembre uscirà uno tra Rosy Chin, Angelica e Vittorio. Al centro della puntata ci saranno sicuramente i tre in nomination ma sta già facendo scalpore un video diffuso dal profilo Twitter ufficiale del Gf, materiale inedito notturno di cui solo la produzione è in possesso. Nella clip in questione, già virale, ci sono i due ex fidanzati a letto, beccati dalla telecamera infrarossi. I fan dei Perletti, ovvero la ship tra Brunetti e la Vatiero, sono già in visibilio perché è successo quello che si aspettavano da tempo. L’audio non è molto chiaro, senza dubbio però la coppia di Temptation Island ha provato a chiarirsi senza telecamere, cosa che a detta di entrambi non è mai accaduta realmente, almeno con questa portata. Già sui divanetti in veranda il rietino e la salernitana avevano iniziato a parlare del loro rapporto e dei problemi che si erano creati prima del loro ingresso nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Quello principale era la mancanza di dialogo, gli scontri erano arrivati all’ordine del giorno e così non si riusciva ad avere un confronto costruttivo sulle mancanze reciproche in una relazione che è sempre stata solida dal punto di vista del rispetto e della fedeltà. Mirko ha ammesso di essere stato male per come si è comportato con Perla all’interno del programma, mentre la ragazza non ha negato di essere stata talvolta eccessiva nei confronti del fidanzato principalmente perché non riusciva ad accettarsi e sentendosi una nullità non poteva che rovinare la sua storia con Brunetti. È però nel video notturno esclusivo che Mirko e Perla si sono chiariti ulteriormente, l’audio è poco comprensibile ma si capisce che il rietino chiede un bacino alla sua ex. Sicuramente secondo le anticipazioni di stasera 27 novembre del Grande Fratello sarà mostrato il video integrale e si chiarirà cosa è successo realmente. Protagonista come sempre della puntata sarà Beatrice Luzzi con il suo rapporto tormentato con Giuseppe Garibaldi soprattutto dopo che il calabrese è tornato ad avvicinarsi negli ultimi giorni. Secondo l’attrice però il suo interesse è finto ed è nato solo ed esclusivamente perché era arrivato un aereo se fandom della coppia che si schierava totalmente con lei. Questa volta Garibaldi si è mostrato geloso del rapporto tra Beatrice e Vittorio con quest’ultimo che ha sempre ringraziato la rossa perché l’ha aiutato a vivere al meglio i rapporti all’interno della casa. Se prima gli altri concorrenti erano perplessi, ora in tanti hanno cambiato idea e credono che il vero stratega sia proprio Garibaldi per questo continuo cambiare atteggiamento a seconda di ciò che trapela da fuori. Nella anticipazioni di stasera 27 novembre del Grande Fratello si parlerà proprio del rapporto tra Beatrice e Vittorio ma anche tra quello del modello e Sara Ricci che non sembra per nulla indifferente al fascino del ragazzo. Novità per Anita che per la prima volta ha parlato del suo ex ammettendo che nel caso in cui il ragazzo si presentasse per una sorpresa sarebbe pronta ad uscire dalla casa con lui. Sui social però la storia non convince soprattutto considerando come la plurilaureata sembra sempre avere un trattamento particolare con improvvise sparizioni e informazioni che non dovrebbe sapere. Proprio in questi giorni infatti si è lasciata sfuggire che il Grande Fratello non finirà a marzo, peccato però che in teoria i concorrenti non dovrebbero saperlo. Sempre per quanto riguarda il passato torna a far visita a Letizia che deve fare i conti ancora una volta con la ex Nicole che ha nuovamente smentito la versione della fotografa postando anche una foto scattata nel giorno del loro ultimo incontro dove appare con un livido.

Grande Fratello stasera 27 novembre pronostici televoto sondaggi

Le anticipazioni di stasera 27 novembre del Grande Fratello non possono mettere da parte il televoto che decreterà il nuovo eliminato. A rischiare sono Vittorio, Angelica e Rosy Chin, tre concorrenti entrati fin dal primo giorno all’interno della casa. Se la chef è stata protagonista nelle prime settimane soprattutto a causa degli scontri con Beatrice, Vittorio è venuto fuori alla distanza diventando rilevante anche perché spesso inserito in dinamiche involontariamente. Basti pensare alla gelosia di Max per la sua amicizia con Heidi e ora a quella di Garibaldi per il suo legame con Beatrice. Discorso diverso per Angelica che dopo la battutaccia proferita da Mughini nei suoi confronti sembrava aver chiuso la sua esperienza. L’ingresso di Mirko e successivamente di Perla hanno sparigliato le carte soprattutto considerando la vicinanza della ragazza con Brunetti. Un legame che però ha sempre sottolineato fosse solo di amicizia ma che in tanti nella casa vedono come un vero e proprio interesse. Spesso Angelica si trova proprio in mezzo a Perla e Mirko, attirando le critiche del fandom della coppia. Proprio per questo i sondaggi del televoto di stasera 27 novembre del Grande Fratello danno come possibile eliminata Angelica soprattutto per i voti contro del fandom di Mirko e Perla e per la forza del fandom di Beatrice Luzzi che spinge per salvare in primis Vittorio e poi Rosy Chin, quest’ultima unicamente per avere le percentuali necessarie così da eliminare Angelica.

