Pagelle Ballando con le Stelle ieri sera 9 dicembre: proposte, sorprese e polemiche

L’ottava puntata di Ballando con le Stelle ieri sera 9 dicembre ci ha regalato molte sorprese e polemiche. Vi offriamo un breve riassunto di quanto vissuto durante la serata con le pagelle di Contrataque.

Il ritorno di Garko: una danza divina con un tocco di gaffe (voto 6)

La puntata ha visto il ritorno dell’affascinante Gabriel Garko. Sebbene elogiato per la sua esibizione che ha emozionato e fatto ricordare quanto fosse bravo e fosse a tutti gli effetti il vincitore morale dell’edizione 2022 di Ballando con le Stelle, un’imprevista gaffe ha suscitato scalpore. Dedicando la sua danza “contro la violenza sulle donne”, Garko ha generato sorpresa e, per alcuni, confusione. Ovviamente non sono mancati sui social commenti che hanno sottolineato l’errore, nulla di grave ma la frase ha un po’ rovinato la bellezza dell’esibizione. Nonostante tutto, la sua presenza ha ricordato perché lo scorso anno era considerato uno dei papabili vincitori prima dell’infortunio che lo ha bloccato.

Milly Carlucci: rapitrice di telespettatori per 5 ore (voto 4,5)

Il programma si sta allungando troppo? L’effervescente Milly Carlucci tiene banco per 5 ore, troppo per un prime time? Con menzioni al Festival di Sanremo, sorge la domanda: quando è stato deciso che queste maratone fossero legali?

Wanda Nara: Catwoman ardente che lascia Mariotto senza parole (voto 8)

In una vertiginosa esibizione, Wanda Nara si trasforma in Catwoman, ballando con il suo Batman, Pasquale La Rocca. Ma le accuse di volgarità dato da Guillermo Mariotto hanno creato numerose polemiche con l’argentina difesa a spada tratta da Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Anche se Wanda Nara si difende con eleganza, Mariotto si dimostra un giudice con commenti incomprensibili.

Stefano De Martino: ritorno sul palco dopo le polemiche con Belén (voto 6)

De Martino, al centro dei pettegolezzi, risponde a Ballando con le Stelle dopo un’intervista di Belén Rodríguez. In una commovente danza con Sofia Tansella, il presentatore mostra la sua abilità ma non si presta al giudizio dei cinque giurati. Ci pensa però Fabio Canino a suggerire a Carolyn Smith di dargli 12 (ricordando il numero delle sue amanti che Belen avrebbe scoperto)

Giovanni Terzi: eliminato dal pubblico, ma non fuori dalla competizione (voto 5+)

Giovanni Terzi, più noto per la sua proposta di matrimonio, affronta l’eliminazione. Anche se il pubblico lo vota fuori, la “wild card” lo salva. Ciò ci lascia chiedere se il suo percorso ha senso nella competizione.

Simona Ventura e un giro indimenticabile: la proposta di matrimonio che ha scosso Ballando con le Stelle (voto 9)

Fin dall’inizio, Simona Ventura ha messo in chiaro di essere una forte concorrente. Ma la sorpresa che ha eclissato le pirouette e i passi di danza è arrivata con la commovente proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona.

Il palcoscenico si trasforma in un palcoscenico d’amore

Fin dall’inizio della stagione, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno affascinato il pubblico con la loro connessione unica. Non solo hanno dimostrato di essere una coppia affiatata fuori dalla pista da ballo, hanno condiviso momenti intimi che hanno commosso il pubblico. La proposta di matrimonio è stata la ciliegina sulla torta della loro storia d’amore a Ballando con le Stelle.

Durante l’esecuzione di un appassionato tango argentino, Giovanni Terzi ha sorpreso Simona Ventura e tutti i telespettatori presenti. Dopo una performance piena di grazia ed emozione, Terzi, inginocchiato e con un anello in mano, ha fatto la grande domanda: “Se il 6 luglio vuoi diventare mia moglie…”. Un momento che ha trascorso la competizione e che ha trasformato la pista da ballo in un palcoscenico di impegno.

La proposta di matrimonio ha immerso Simona Ventura in lacrime di felicità. La conduttrice, visibilmente emozionata, ha accettato la proposta di Terzi, sigillando il loro amore in mezzo agli applausi e a una standing ovation del pubblico. Un “sì” che ha risuonato oltre lo studio televisivo e che ha lasciato tutti con una sensazione di gioia e calore.

Oltre la competizione: una storia d’amore vero

La relazione tra Simona Ventura e Giovanni Terzi non è fiorita solo sulla pista da ballo, ma ha dimostrato di essere un bellissimo esempio di amore vero. La proposta di matrimonio celebra non solo il loro impegno, ma mette anche in evidenza la connessione speciale che hanno costruito lontano dalle telecamere.

Simona Ventura e Giovanni Terzi guardano ora al futuro. La data del 6 luglio è stata segnata nei loro calendari come il giorno in cui uniranno le loro vite nel matrimonio. Mentre continuano a competere in “Ballando con le Stelle”, si preparano anche a intraprendere un nuovo capitolo della loro storia d’amore.

La corsa finale: classifica e preparativi per la grande finale

La fase finale si profila in Ballando con le Stelle. Simona Ventura guida la classifica, seguita da Teo Mammucari e Wanda Nara. Le coppie, da Wonder Woman a Catwoman, competono ferocemente per un posto nella tanto attesa finale.

Con le semifinali all’orizzonte, le aspettative crescono. Chi riuscirà a raggiungere la grande finale? Lo spettacolo promette più sorprese, balli appassionati e, chissà, forse un altro momento che lascerà il pubblico a bocca aperta.

Ballando con le Stelle non è solo una competizione, è un viaggio pieno di sorprese inaspettate. Dalle proposte di matrimonio alle sfide in pista, la versione italiana del programma continua a incantare il pubblico. Cosa ci riserverà nelle prossime emozionanti fasi? La risposta è nel prossimo episodio di questa affascinante danza stellare.

Copyright Image: ABContents