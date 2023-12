Napoli Milionaria con Gallo e Scalera: tutto ciò che devi sapere

Cosa c’è da sapere prima di vedere Napoli Milionaria nel remake di Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera alle prese con la più amara delle commedie di Eduardo De Filippo

La magia del cinema e della televisione si fondono in un evento che promette di conquistare i cuori e trasportarlo nella Napoli della Seconda Guerra Mondiale. Allo stesso modo, “Napoli Milionaria” arriva su Rai 1 stasera lunedì 18 dicembre, illuminando il prime time con una commedia magistrale di Eduardo De Filippo. In questo articolo, esploreremo i dettagli cruciali, dal cast stellare alla trama avvincente.

La Commedia che Conquista Rai 1: Gallo e Scalera Brillano sul Palco

Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, due talenti eccezionali, si immergono nei ruoli leggendari di Gennaro e Amalia Jovine. Questa produzione, diretta da Luca Miniero e prodotta da Roberto Sessa in collaborazione con Rai Fiction e Picomedia, promette di essere un punto di riferimento televisivo.

Massimiliano Gallo, attore italiano sulla cresta dell’onda, non è solo un interprete di fiction, viene da quel fervente mondo del palcoscenico partenopeo da cui provengono gli stessi fratelli De Filippo. Il suo viaggio artistico è iniziato presto, debuttando a teatro a cinque anni.

D’altra parte, dopo aver completato il liceo classico, Gallo ha deciso di esplorare il mondo accademico iscrivendosi alla Facoltà di Lettere Moderne. Sebbene il suo percorso sia stato breve, ha scelto una strada diversa: il teatro. Sotto la guida di Carlo Croccolo, spalla di Totò e amico della sua famiglia, Gallo si è preparato per sfide importanti. Nel 1988, insieme a suo fratello Gianfranco, ha fondato la “Compagnia Gallo”, un progetto teatrche sarebbe diventato foriero di numerosi successi, tra cui la tragedia di Gabriele D’Annunzio, “Francesca da Rimini”, diretta da Aldo Giuffré.

Vanessa Scalera: L’Attrice che Incanta con il Suo Talento Naturale

Dopo il successo di Filumena Marturano Vanessa Scalera ha bissato con Napoli Milionaria essendo parte del suo background. Nata a Mesagne il 5 aprile 1977, Imma Tataranni si è distinta come una talentuosa attrice nel panorama cinematografico italiano. La sua formazione presso la scuola di teatro La Scaletta, diretta da Antonio Pierfederici, ha segnato l’inizio di una carriera ricca di interpretazioni notevoli. Tra i suoi primi lavori vi sono collaborazioni con attori e produzioni di rilievo, come “Il collezionista” con Giancarlo Zanetti e Laura Lattuada (1999) e “L’amico di tutti” con Johnny Dorelli (2000). Vanessa ha dimostrato la sua versatilità e la sua abilità nel calarsi in vari personaggi.

Napoli Milionaria la Trama: Tra Guerra, Povertà e la Sete di Denaro

La storia si svolge nella Napoli del dopoguerra, dove Gennaro e Amalia lottano per sopravvivere in mezzo all’estrema povertà. Mentre lui resta una persona onesta, lei inizia a darsi al mercato nero senza alcuna pietà, fino a diventare l’amanteb di un deliquintuccio di quartiere Sette Bellezze. Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera danno vita a questi personaggi, esplorando i temi della speranza e degli effetti corrosivi del denaro. Una narrazione che va oltre il tempo e rimane incisiva ancora oggi.

Un Cast Stellare: Oltre a Gallo e Scalera

Il successo di una produzione spesso risiede nella chimica del cast. “Napoli Milionaria” di Rai 1 non lesina sulle star. Accanto a Gallo e Scalera, figure di spicco come Carolina Rapillo, Michele Venitucci, Vincenzo Nemolato, Nunzia Schiano e Marcello Romolo intrecceranno la trama complessa con le loro sfumature interpretative.

Dove e Quando Godersi Questo Capolavoro sullo Schermo

Segna la data sul tuo calendario: lunedì 18 dicembre. Rai 1, in prima serata a partire dalle ore 21.20, diventerà lo scenario de “Napoli Milionaria”. Un’opportunità unica per immergerti in un’opera che intreccia storia, cultura e intrattenimento. La parte migliore? Puoi goderti questo classico dalla comodità del tuo divano.

Dietro le Quinte: Gallo, Scalera e Miniero parlano della loro Napoli Milionaria

L’adattamento televisivo, curato da Luca Miniero, presenta Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera in ruoli che sfidano le loro abilità. Gallo, nel interpretare Gennaro, ha condiviso la sua emozione nel affrontare questo progetto tanto sognato con un ruolo di spicco del grande De Filippo, mentre la Scalera ha sottolineato la modernità e l’attenzione ai personaggi femminili nell’opera di Eduardo.

Eduardo De Filippo, un gigante del teatro italiano, ci ha lasciato un’eredità di capolavori. “Napoli Milionaria” non è solo una commedia, è una riflessione sull’anima umana in tempi di guerra e dopoguerra. Inoltre, questa trasposizione cattura l’essenza di Eduardo e la porta sullo schermo. Contiene infatti, a differenza dei testi principalmente ludici di suo padre Scarpetta, uno spunto di riflessione, uno sguardo lucido e amaro sulla società del tempo. In questo suo capolavoro si analizza come dall’estrema povertà, i soldi all’improvviso fanno perdere la testa alimentando una “sete di danaro” che non viene più placata. La lezione per Donna Amalia arriva per mano delle sue stesse vittime, ad avere la medicina che serve per curare la figlia è un uomo che ha ridotto sul lastrico.

Prospettive Future: Eduardo nell’Era Moderna

“Napoli Milionaria” è così un viaggio nel tempo e anche un espediente televisivo per fare ascolti senza per forza ricorrere a fiction banali o eccessi da reality. E’ la stessa Vanessa Scalera che sottolinea l’importanza di avvicinare i giovani a Eduardo, evidenziando il successo nel portare le sue opere in televisione. Un atto di coraggio, oppure una sana consapevolezza di quanto il passato artistico può essere riproposto, come un modo diverso di fare spettacolo perchè un’altra tv, se si vuole, è possibile. Dunque prima di vedera Napoli Milionaria con Gallo e Scalera devi sapere che l’ambientazione è la città partenopea nel 1945, quando gli americani l’hanno liberata dalla seconda guerra mondiale, non di certo dalla lotta alla sopravvivenza. Le razioni di cibo continuano ad essere razionate per la difficoltà di produzione, le poche a disposizione vengono messe in vendita a prezzi folli quando c’è un’estrema necessità. Questo è il mercato nero raccontato da Eduardo con Gennaro e Amalia che nella realtà non sono altro che due napoletani che reagiscono in maniera differente alla vita.

