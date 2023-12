Raz Degan esce allo scoperto

Raz Degan, nato il 25 agosto 1968 al Kibbutz Sde Nehemia, in Israele, è un attore e modello israeliano con una carriera versatile e di successo.

A 21 anni, dopo tre anni di servizio militare nell’esercito israeliano, decise di cambiare vita e diventare modello, dando così inizio a una carriera che abbraccia diverse sfaccettature artistiche. Nel 1994, fece i suoi primi passi nella recitazione con un cameo nel film “Pret-a-Porter”, e da allora ha lasciato un’impronta significativa nell’industria dell’intrattenimento.

Nel 1996, interpretò il ruolo del principe Demian in “Sorellina e il principe del sogno”, dimostrando il suo talento nel ritrarre un giovane innamorato alle prese con sfide. La sua partecipazione nella miniserie “Le ragazze di Piazza di Spagna” nel 1998 e nel film “Titus” nel 1999 hanno consolidato la sua presenza sulla scena internazionale.

Oltre alla sua abilità nella recitazione, Raz Degan si è coinvolto in progetti artistici e ha aperto la “East West Gallery” in Italia nel 2002, una piattaforma per promuovere giovani pittori di tutto il mondo. La sua fama è emersa a livello internazionale nel 2004 interpretando il re persiano Dario III nel film “Alexander”.

Nel 2009, si è distinto come Alberto da Giussano nel film italiano “Barbarossa”, incarnando un leggendario guerriero guelfo italiano. Inoltre, ha partecipato alla sesta stagione del programma italiano “Ballando con le stelle” nel 2010 e ha condotto il programma “Mistero” fino alla quarta stagione nel 2011.

L’israeliano oggi 50enne ha avuto successo in diverse aree, dal cinema alla televisione. Però Raz Degan resterà per sempre iconico con la pubblicità prima Pino Silvestre poi dello Jagermeister con la celebre frase “Sono solo fatti miei”.

Raz Degan fidanzata attuale

Nella vita delle star, a volte, la luce più brillante si trova nei posti più inaspettati. Raz Degan, attore di 55 anni noto per la sua riservatezza sulla vita privata, ha deciso di aprire un po’ le tende e presentare al mondo la sua musa, Cindy. Scopriamo insieme questo capitolo inedito della vita dell’appassionante attore italiano.

Raz Degan e Cindy a “Verissimo”

Raz Degan, l’uomo dai contrasti, ha portato la sua vita agli estremi: tre mesi in Puglia a coltivare l’orto e poi fughe in luoghi remoti del mondo. Chi è la forza dietro a questo attore appassionato? Raz ha condiviso per la prima volta la sua vita privata nel programma “Verissimo”, insieme alla sua compagna da cinque anni, Cindy. Una storia nata a Bali, un incontro casuale che ha cambiato il destino di entrambi.

La vita del vincitore dell’Isola dei Famosi prende una svolta inattesa quando, durante una visita a Bali per incontrare i suoi fratelli, si imbatte in Cindy durante una festa. Parlando in inglese, senza sapere che fosse italiana, è iniziata una connessione unica che li ha portati a esplorare insieme i luoghi più remoti del mondo. Cindy, coraggiosa e carica di energia, ha deciso di seguire il modello nelle sue avventure.

Dopo cinque relazioni importanti tra cui Paola Barale, Raz Degan ha ritrovato l’amore. Cindy, la donna che è riuscita a conquistare il suo cuore, condivide la sua prospettiva: “Sono sempre stata viaggiatrice, avventuriera, ma conoscerlo mi ha portato a un altro livello. Raz è un uomo dai contrasti. Con lui viviamo il viaggio più estremo e poi godiamo della tranquillità della nostra casa con i nostri cani”.

Con Cindy, Raz ha trovato l’equilibrio tra gli estremi. Dalla serenità della loro casa, dove coltivano l’orto e godono della tranquillità, alle spedizioni in luoghi sconosciuti. Una vita senza vicini, lontano dal trambusto, che permette loro di esplorare gli angoli più inesplorati del pianeta.

Il modello condivide una visione unica dell’amore, ispirato dalla sua bisnonna che ha trovato l’amore a 88 anni. Cindy, secondo lui, lo fa sentire migliore, protetto, e nonostante non sia perfetto, trova la migliore versione di sé stesso insieme a lei.

Con la nuova fidanzata Raz Degan ha trovato rifugio in Puglia, dove vive lontano dalla vita sociale. Cindy racconta come non abbiano una vita mondana, il tempo è dedicato a coltivare la terra partire con l’esplorazione di luoghi remoti. Una vita unica, lontano da sguardi curiosi.

A cuore aperto, Raz Degan e Cindy dimostrano che l’amore può oltrepassare frontiere e stereotipi. In un mondo pieno di incertezze, la loro storia d’amore è un promemoria che, come dice Raz, “amare è la cosa più bella del mondo”. Una storia che invita a credere nell’amore, senza limiti e senza paura.

