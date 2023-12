Il debutto più atteso su Netflix Italia per gennaio 2024

A mano a mano che ci avviciniamo all’entusiasmante inizio del 2024, Netflix si prepara a regalare al suo pubblico italiano una selezione eclettica di nuove storie e continuazioni di serie già conosciute. Con uno sguardo alle prossime aggiunte provenienti dalla fonte “Un primo sguardo alle serie e film Netflix più attesi di gennaio 2024”, esploreremo cosa ci riserva Netflix in Italia nel gennaio 2024. Da un commovente film sul disastro aereo delle Ande a una serie con Sofia Vergara nei panni della regina della cocaina, ecco il meglio di Netflix per il primo mese dell’anno venturo.

“Un Inganno di Troppo” – Miniserie Thriller (1 gennaio 2024)

Il thriller inaugura gennaio con “Un Inganno di Troppo”. Maya Stern, interpretata da Michelle Keegan, cerca di superare il brutale omicidio del marito Joe (Richard Armitage). Tuttavia, la sua vita prende una piega inaspettata quando, installando un baby monitor, scopre un uomo in casa che riconosce come suo marito, creduto morto. La miniserie segue il sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar) mentre indaga sull’omicidio di Joe e affronta i suoi segreti, mentre i nipoti di Maya cercano la verità sulla morte della madre.

“I Fratelli Sun” – Prima Stagione (4 gennaio 2024)

Quando il capo di una potente triade taiwanese viene ucciso, Charles “Chairleg” Sun (Justin Chien), un leggendario assassino, si trasferisce a Los Angeles per proteggere sua madre Eileen (Michelle Yeoh) e suo fratello minore ingenuo Bruce (Sam Song Li). La serie, creata da Brad Falchuk e Byron Wu, combina azione, commedia e dramma familiare mentre i Sun cercano di curare le ferite della loro separazione e scoprire il vero significato di fratellanza e famiglia.

“La Società della Neve” – Film Drammatico (4 gennaio 2024)

Uno dei più attesi di Netflix a gennaio 2024 è “La Società della Neve”, un film drammatico che racconta il disastro aereo delle Ande nel 1972. Dopo che il volo 571 si schianta sulle Ande con una squadra di rugby a bordo, i sopravvissuti devono ricorrere a misure estreme per sopravvivere in uno degli ambienti più ostili del mondo.

“Ragazzo Divora Universo” – Miniserie Drammatica (11 gennaio 2024)

Tra le serie più attese c’è “Ragazzo Divora Universo”, una miniserie drammatica basata sull’omonimo romanzo di Trent Dalton. Ambientata a Brisbane negli anni ’80, la serie racconta la storia di Eli Bell, un giovane che, tra la magia della giovinezza e la dura realtà del mondo adulto, affronta ostacoli straordinari nel suo cammino verso la maturità.

“Lift” – Heist Movie (12 gennaio 2024)

“Lift” è un altro grande debutto, un nuovo heist movie con Úrsula Corberó de La Casa de Papel. La trama segue una banda internazionale guidata da Cyrus Whitaker (Kevin Hart), che cerca di rubare cinquecento milioni di dollari in oro da un aereo a dodicimila metri di altezza.

“Kubra” (18 gennaio 2024)

Questa serie ci immergerà nell’affascinante scenario di Istanbul, dove Gokhan lotta per mettere a posto la sua vita e sposare l’amore della sua vita. Tutto cambia quando riceve messaggi misteriosi tramite un’app di amicizia, firmati dall’enigmatica Kubra, che gli rivela di essere diverso. Gokhan intraprenderà un viaggio per decifrare il significato di questi messaggi, scoprendo segreti nascosti e affrontando una guerra tra l’oscurità e la luce.

“SKAM Italia” (18 gennaio 2024)

Focalizzandosi sul personaggio di Asia, interpretato da Nicole Rossi, la trama ruota attorno a una giovane con una personalità forte e determinata che deve affrontare le proprie vulnerabilità. L’amicizia con le Rebelde avrà un ruolo fondamentale nella sua crescita, così come l’arrivo di Giulio. La nuova stagione promette il ritorno di volti familiari delle stagioni precedenti, come Francesco Centorame, Lea Gavino, Federico Cesari, Rocco Fasano, Pietro Turano e molti altri. L’aspettativa è in aumento per scoprire le emozionanti svolte di questa stagione.

“Griselda” – Serie Drammatica (25 gennaio 2024)

Infine, non possiamo trascurare “Griselda”, la nuova serie di Netflix con protagonista Sofia Vergara. Ispirata alla vita della astuta e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli di droga più redditizi della storia a Miami negli anni ’70 e ’80, la serie promette di immergerci nell’intrigo del mondo del crimine organizzato.

“Baby Bandito” (31 gennaio 2024)

La tanto attesa serie si ispira alla rapina del secolo avvenuta in Cile nel 2014. Kevin, innamorato della ricca Genesis, decide di conquistarla ideando una rapina complessa contro i temuti gangster noti come “i Macellai”. Dopo aver rubato milioni di dollari, Kevin e Genesis si trovano inseguiti per il mondo, vivendo una storia d’amore tra pericoli estremi che culmina in un emozionante viaggio a Roma. Questa serie promette di combinare intrigo criminale, romance appassionato e l’adrenalina di una rapina audace, offrendo un’esperienza ricca di colpi di scena ed emozioni intense.

Queste sono solo alcune delle proposte che Netflix ha in serbo per l’Italia nel gennaio del 2024. La varietà di generi, dal thriller al dramma e alla commedia d’azione, assicura che gli abbonati Netflix abbiano un’ampia gamma di opzioni per soddisfare i loro gusti e preferenze. Mentre avanziamo verso il nuovo anno, la piattaforma continua a consolidare la sua posizione di leader nel mondo dello streaming, offrendo intrattenimento di qualità alla sua vasta audience globale.

