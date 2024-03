Dune 3 si farà? Cosa sappiamo sul sequel

Dune 3 si farà? Il grande successo della seconda parte del kolossal fantascientifico di Denis Villeneuve sta facendo interrogare i fan sul possibile sequel.

Dune 2 è appena uscito in Italia, ma sta già riscuotendo un successo incredibile, e c’è chi spera che possa presto essere messo in cantiere un sequel. D’altronde, il romanzo da cui è tratto è solo il primo di una lunga saga. Il ciclo letterario di Dune di Frank Herbert conta infatti sei romanzi, usciti tra il 1965 e il 1985, oltre a numerosi altri libri firmati da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, che espandono l’universo narrativo. Il materiale per portare avanti la storia, quindi, c’è, e le basi anche cinematografiche per farlo non sono da meno. Gran parte del cast è in fondo composto da attori ancora molto giovani, a partire dai due protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya. Altri sono invece stati approfonditi davvero molto poco in questa seconda pellicola, come la principessa Irulan interpretata da Florence Pugh, e ancor di più Alia Atreides, la sorella di Paul, che in Dune 2 è ancora nel grembo materno ma appare in una visione al fratello maggiore (interpretata da Anya Taylor Joy).

Inoltre, chi ha già visto Dune 2 si è senz’altro accorto che la storia non è affatto conclusa, anzi il film termina sull’urlo di eventi molto importanti che vengono lasciati in sospeso. E tutta la pellicola è attraversata dal profezie nefaste sul futuro, oltre che da interrogativi che non possono non intrigare i fan, come ad esempio quello su ciò che ne sarà di Chani, o anche di Margot Fenring, che porta in sé il figlio di Feyd-Rautha Harkonnen. Il finale di Dune 2 lascia quindi il campo a un possibile seguito, ma si farà davvero?

Cosa sappiamo su Dune 3: un clamoroso ritorno

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la possibilità di un Dune 3 è nell’aria, e lo stesso regista Denis Villeneuve sembrerebbe interessato a realizzarlo. Josh Grode, CEO della Legendary Entertainment (che ha prodotto i primi due capitoli) ha confermato che la possibilità di un ulteriore sequel è concreta. Il titolo di Dune 3 potrebbe essere Dune Messiah, come quello del secondo libro della saga, uscito nel 1969 e conosciuto in Italia come Messia di Dune. Se davvero ci sarà un terzo capitolo della saga cinematografica, sarà da capire se questo riprenderà davvero il secondo romanzo della saga, che si svolge però diverso tempo dopo la fine del primo. In Dune Messiah, infatti, la guerra santa annunciata alla fine di Dune 2 si è in realtà appena risolta, e si assiste alla gestione del potere di Paul Atriedes, nuovo imperatore, e dagli intrighi attorno a lui. Come preannunciato da Denis Villeneuve, un eventuale Dune 3 vedrà lrulan in un ruolo da grande protagonista. Dovrebbero comparire ancora personaggi centrali dei primi due film, come Stilgar (Javier Bardem) e Chani.

Tra le new entry ci sarà Alia, la sorella minore (finalmente nata) di Paul. Tuttavia difficilmente la potrà interpretare Anya Taylor Joy, dato che nella trama di Dune Messiah è ancora una bambina. È lecito inoltre attendersi un clamoroso ritorno: quello di Jason Momoa. Nel primo Dune (2021), interpretava Duncan Idaho, ucciso però nell’attacco degli Harkonnen ad Arrakis. Nel secondo romanzo della saga, compare però il personaggi di Hayt, che è un clone di Duncan, quindi verosimilmente verrà interpretato dallo stesso attore.

