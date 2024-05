Elio e le Storie Tese Feiez chi era causa morte

Feiez è stato uno dei componenti storici di Elio e le Storie Tese: cosa faceva e come è morto

Stefano Belisari, meglio noto come Elio, si è raccontato in una recente intervista a Walter Veltroni sul Corriere della Sera. Il cantante degli Elio e le Storie Tese ha avuto modo di raccontare, oltre a vari aneddoti della sua carriera, anche il drammatico episodio della morte di Feiez. Elio lo ricorda come il momento più brutto della sua carriera, che ancora oggi gli provoca grande dolore.

Feiez, al secolo Paolo Panigada, era un polistrumentista e un membro degli Elio e le Storie Tese fino dal 1988. Conosciuto anche come Fogliash, nella band lombarda si occupava dei cori, del sassofono, delle percussioni, delle tastiere, del basso e della chitarra, oltre a fare l’ingegnere del suono. Nato a Crema nel 1962, fu lui a convincere il produttore Claudio Dentes, facendogli ascoltare la registrazione di un concerto del gruppo a Bologna, a far loro realizzare l’album di debutto, Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu, uscito nel 1989.

Musicista molto stimato per la sua ecletticità, Feiez lavorava anche come tecnico del suono presso lo studio di registrazione milanese Psycho. In questa veste, ebbe modo di farsi conoscere anche da noti artisti come la PFM, Eugenio Finardi, Ligabue, i Timoria e Mina. Assieme a Elio, poi, ha recitato anche in teatro nello spettacolo Tersa Repubblica di Claudio Bisio, e nel musical Jesus Christ Superstar. Assieme all’amico Rocco Tanica ha curato la colonna sonora del film di Maurizio Nichetti Stefano Quantestorie. Con un altro componente degli Elio e le Storie Tese, Nicola Fasano, Feiez aveva poi dato vita al progetto parallelo Biba Band, un gruppo jazz fusion.

Elio e le Storie Tese Feiez morte in diretta

È stato proprio durante un concerto della Biba Band che, inaspettatamente, Feiez è morto. Accadde il 22 dicembre 1998, quando aveva solamente 36 anni e si stava esibendo con il gruppo all’inaugurazione del locale Roialto a Milano. Mentre stava eseguendo il brano di Duke Ellington Rockin’ in Rhythm, Feiez venne colto da un malore, perdendo immediatamente conoscenza. Intervenne subito il personale medico per rianimarlo, e successivamente venne condotto in ambulanza all’ospedale Fatebenefratelli, ma morì la mattina seguente dopo essere entrato in coma.

La causa della morte di Feiez fu un aneurisma, e lasciò un grande segno in tutti gli Elio e le Storie Tese. “Era davanti ai nostri occhi. Non so a quanti sia capitato di vedere morire così un amico, qualcuno con cui hai condiviso giorni, sogni, speranze, rabbie” ha raccontato Elio al Corriere della Sera, dicendo che, quando lo vide crollare sul palco ebbe come l’impressione che se ne fosse andata una parte di sé.