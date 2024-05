Fabrizio Corona diventa papà a 50 anni e svela il suo desiderio

Fabrizio Corona aspetta un figlio. La sua fidanzata Sara Barbieri è incinta. Il lieto evento a 20 anni dalla nascita di Carlos Maria avuto con Nina Moric

Fabrizio Corona diventerà di nuova papà realizzando un desiderio che covava da tempo. Dopo la burrascosa fine del matrimonio con la modella croata Nina Moric, la rottura con Belen Rodriguez e Silvia Provvedi de Le Donatella (con di mezzo diversi flirt), è tornato a innamorarsi. Da tre anni la sua fidanzata è la giovane modella Sara Barbieri. Alle spalle il piccolo periodo di crisi dello scorso dicembre con un mesetto di pausa di riflessione, Fabrizio Corona avrà un figlio a 50 anni dopo il suo unico figlio nato dall’amore con Nina Moric. Carlos Corona oggi ha 21anni e studia Lettere all’Università Cattolica di Milano. Di recente il papà ex Re dei Paparazzi aveva parlato a Belve di una malattia genetica irreversibile di Carlos, la madre Nina Moric aveva parlato di psicosi transitoria acuta. L’annuncio di Sara Barbieri incinta è stata data dalla coppia al Settimanale Chi a margine della festa per il lieto evento in un ristorante di Milano. C’erano gli amici più stretti per congratularsi per la gravidanza della fidanzata di Fabrizio Corona, il fratello dell’ imprenditore e la sua ragazza molto legata alla modella presto mamma. Dopo l’apertura del primo regalo, dei teneri calzini, le dichiarazioni di giubilo. Era un anno che ci provavano e sono su di giri per l’arrivo di un bambino. Per il matrimonio c’è tempo, l’importante è accogliere il neonato nel migliore dei modi. L’annuncio di Fabrizio Corona che diventerà papà è stato preso con molta gioia anche da Carlos che non vede l’ora di diventare a tutti gli effetti il fratello maggiore di casa. Il giornalista figlio di Vittorio Corona ha svelato al settimanale Chi riguardo alla sua presto paternità bis un desiderio: spera che il figlio che avrà dalla modella sarà femminuccia. Sara Barbieri e Fabrizio Corona hanno 30 anni di differenza, lui ha 50 anni lei 24.

Fabrizio Corona e la gravidanza con Belen Rodriguez

Fabrizio Corona nel 2011 stava per diventare di nuovo papà insieme a Belen Rodriguez, che all’epoca non era ancora mamma dei suoi due figli Santiago e Luna avuti con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Purtroppo dopo solo 6 settimane di gravidanza la showgirl Argentina perse il loro bambino con un seguente periodo di forte stress per entrambi dovuti al dolore dell’aborto spontaneo. Qualche anno dopo a Verissimo lo stesso Fabrizio di aver desiderato tanto di avere un figlio da Belen.