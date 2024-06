Roberto Vannacci origini: non è italiano al 100%

È stato eletto al parlamento europeo, nonostante il flop della Lega di Salvini. Roberto Vannacci, il generale di estrema destra buttatosi in politica dopo il clamoroso successo del suo libro Il mondo al contrario, porterà le sue idee in Europa. Quali? Essenzialmente la difesa della cosiddetta “italianità”, tema che spesso affiora nei suoi discorsi e che lo ha reso famoso, come testimonia la diatriba sui “tratti somatici” di Paola Egonu. Vannacci parla molto di questo tema eppure la sua vita sembra raccontare ben altro e, se proprio vogliamo essere pignoli, anche lui non può vantare radici al 100% italiane. In passato qualcuno ha messo sarcasticamente in evidenza la sua somiglianza con il leader indipendentista algerino Ahmed Ben Bella, anche se ufficialmente non risulta nessun concreto legame tra Vannacci e il Nord Africa. Di sicuro, il generale ha una moglie straniera: è infatti sposato con una donna rumena di nome Camelia Mihailescu, da cui ha avuto due figlie. Ma la questione, qui, è un’altra e riguarda una sua nonna che, stando a quanto lui stesso ha confessato, era straniera. La donna, di nome Rosa, era infatti originaria di Pola, o meglio Pula, in Croazia, anche se non apparteneva alla minoranza italiana della regione. La nonna di Vannacci era una croata di origine ungherese, come lui stesso ha raccontato lo scorso marzo ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera.

Il generale ha parlato di molti argomenti, tra cui la sua famiglia. Il nonno materno si chiamava Agostino Orlando, era nato nel 1898 alla Maddalena, in Sardegna, e faceva il marinaio. Nel 1914 si arruolò e combatté nella Prima Guerra Mondiale; ammirava Gabriele D’Annunzio, e per questo partecipò all’impresa di Fiume del 1919. Mentre si trovava in Croazia, quindi, conobbe Rosa, la portò in Italia e si sposarono: la figlia della coppia è divenuta la madre di Vannacci, tecnicamente figlia di un’immigrata. Lui, invece, è nato nel 1968 a La Spezia, in Liguria, città d’origine di suo padre, un capitano di artiglieria. È però cresciuto a Ravenna, dove la madre tornava spesso, date le prolungate assenze per lavoro del marito, per stare nella casa dei genitori in via Pier Traversari 15. La famiglia ha poi continuato a vivere a La Spezia, dove Vannacci ha fatto le scuole, tornando in Romagna d’estate per le vacanze a Marina di Ravenna, sul mare. Poi, la carriera lo ha portato altrove: prima l’Accademia militare a Modena, e successivamente la Scuola di applicazione a Torino. Da allora, ha raccontato al Resto del Carlino nel dicembre 2023, a Ravenna non è più tornato.

Roberto Vannacci piace

A dispetto delle polemiche che lo hanno investito dopo la pubblicazione del libro Il mondo al contrario, l’europarlamentare Roberto Vannacci piace e molto agli italiani. Le sue idee di italianità, sulle donne, sugli immigrati, sugli omosessuali e sui disabili hanno conquistato circa oltre 500 mila preferenze. Tra le novità proposte dall’europarlamentare di origini ungheresi da parte di nonna anche l’inserimento nelle scuole di una nuova materia, l’italianità.