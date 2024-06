Il segreto di Riley Inside Out 2: il video che rivela tutto

Dopo il grande successo del primo film, uscito nel 2015, Inside Out è tornato al cinema con un nuovo capitolo, che prosegue le avventure della piccola Riley e delle emozioni che vivono nella sua mente. Il film originale, diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen era stato uno dei progetti maggiormente apprezzati dei recenti film d’animazione firmati dalla Disney, ottenendo un grande riscontro di pubblico oltre che di critica. Aveva infatti vinto sia il Golden Globe che l’Oscar nella sua categoria, e aveva anche ricevuto la nomination a migliore sceneggiatura originale. Nove anni dopo, è uscito cinema il sequel Inside Out 2, per la regia di Kelsey Mann e la sceneggiatura di Meg LeFauve (una dei tre autori del copione del primo film, assieme a Pete Docter e Josh Cooley). Riley, la ragazzina del Minnesota protagonista di Inside Out è ancora al centro di questo seguito, ma nel frattempo per lei sono passati due anni: ne aveva 11 nel primo capitolo, mentre ne ha 13 in Inside Out 2. La giovane protagonista sta dunque per entrare al liceo, e le sue emozioni stanno creando una nuova sezione nella mente di Riley, chiamata “Senso di sé”.

La trama parte da cui per continuare ad approfondire come Riley impara a gestire le sue emozioni mentre la sua vita cambia e passa dall’infanzia all’età adulta. Per gli appassionati di Inside Out che si recheranno al cinema a vedere anche questo secondo capitolo, però, è bene sapere che conviene restare in sala fino alla fine dei titoli di coda. La Disney, anche attraverso i film di supereroi della Marvel, ci dovrebbe avere ormai abituato a mettere scene extra durante i credits finali, spesso rivelando dettagli sui prossimi film o aggiungendo scene a ciò che si è appena visto.

Inside Out 2 scena dopo i titoli di coda

Inside Out 2 non è da meno, dato che dopo circa 10 minuti di titoli di coda appare un altro inserto del film. Una scena abbastanza importante, che tra i fan su Tik Tok e sugli altri social è già diventata nota come “il segreto di Riley“, che resterà ignara a chi uscirà dalla sala prima. Nel corso del film facciamo infatti la conoscenza di un altro personaggio, l’Atroce Oscuro Segreto di Riley, anche se non viene mai rivelato in cosa consista. Fino alla fine, almeno. Tutti noi abbiamo qualche segreto inconfessabile, e lo stesso vale pure per Riley. Alla fine, Gioia persuade l’Atroce Oscuro Segreto a uscire dal caveau in cui si era rifugiato, e finalmente scopriamo di cosa si tratta. Il segreto Riley in Inside Out 2 è questo: la protagonista ha fatto un buco nel tappeto! Una cosa da nulla, ma che senza dubbio per la ragazzina (e i suoi genitori) sembra molto più importante. Questo finale potrebbe anche rivelarsi un’anticipazione per un possibile Inside Out 3.