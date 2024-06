Quando esce Inside Out 2 su Disney Plus spoiler data

Al cinema è un successo per la critica meno. Inside Out 2 diretto da Kelsey Mann arriverà in una data speciale su Disney Plus e al riguardo dagli Stati Uniti d’America c’è anche uno spoiler sull’ufficialità. La trama del sequel del capolavoro firmato Disney Pixar è stata in parte contestata, soprattutto in Italia. Le emozioni che già conosciamo devono fare i conti al Quartier Generale con Invidia e soprattutto Ansia. Proprio l’approccio a questo complesso sentimento fatto con leggerezza e ad un pubblico prevalentemente di bambini ha fatto scattare l’allarme, al nostro parere infondato, sul prendere sotto gamba un aspetto importante. Forse è eccessivo paragonare Inside Out 2 nelle recensioni ai disturbi di ansia e del comportamento che possono comparire già in età infantile ancor prima che adolescenziale. Nel sequel diretto da Kelsey Mann non c’è spazio al quartier generale solo per Ansia. Le nuove emozioni sono Imbarazzo, il gigante rosa, la Noia, la viola nobildonna, la subdola Invidia e la cara celeste Nostalgia, una dolce vecchina. Quello che più balza all’occhio, la novità del film Disney è Riley che entra nell’adolescenza (almeno secondo il decalogo americano entrando nei famosi teen). Così il quartiere generale delle emozioni va un po’ in tilt dovendo avere a che fare con una ragazzina di 13 anni che ha sicuramente sensazioni e percezioni più complesse rispetto a quelle di una bambina. Per quanto riguarda la data di uscita di Inside Out 2 su Disney Plus in streaming fonti non ufficiali parlano del 2 ottobre 2024. La scelta del colosso dei cartoni è quella di far uscire, come per il live action della Sirenetta, il film diretto da Kelsey Mann dopo quattro mesi dal release the date al cinema, in questo caso 19 giugno. C’è però un piccolo ostacolo, quello delle uscite di Halloween. Per Disney Plus la festa del 31 ottobre è un vero e proprio evento con un pacchetto di film, serie e cartoni interamente dedicato alla notte delle Streghe. Per questo la casa di produzione potrebbe optare per un leggero anticipo sulla tabella di marcia, rispetto alle abitudini del passato, e così far uscire Inside Out 2 per ottobre lasciando un mese circa di tempo ai telespettatori per poter godere del film in streaming prima di Halloween. Una lunga attesa dunque per vedere la pellicola comodamente dal divano di casa e per questo vale la pena andare al cinema e godere dello spettacolo.

Inside Out 2 fino a quando al cinema

Inside Out 2 resta al cinema per un mese fino al 19 luglio ma potrebbe esserci un clamoroso prolungamento tra sale all’aperto e nuove visioni. Al cinema infatti è già un grande successo di pubblico con incassi record da oltre 4 milioni di euro. Sul grande schermo si sa vale una regola che ormai da oltre un decennio decreta il successo o il flop di un film: le presenze nei primi giorni di proiezione. Questo ovviamente è il caso del capolavoro di Disney Pixar. Il costo del biglietto di Inside out 2 è di 8 euro, abbordabile per una famiglia piccola non numerosa