Scaletta Sfera Ebbasta 2024 San Siro: le canzoni

Stasera Sfera Ebbasta, 31 anni, Gioanat Boschetti all’anagrafe, si esibirà a San Siro: la prima di due date (l’altra è prevista per domani) nell’iconico impianto milanese che sarà da teatro ad una serata che si preannuncia spettacolare. Basti pensare che lo stadio del capoluogo lombardo, nella data odierna ma anche in quella prevista per domani, è tutto esaurito. La cornice di pubblico sarà quindi davvero da capogiro per il rapper che ha scalato le classifiche italiane in appena otto anni di carriera partendo da Cinisello Balsamo, comune nell’hinterland milanese. A San Siro sarà ovviamente protagonista anche l’ultimo album del rapper: si tratta di XDVR, il suo disco d’esordio, al secondo capitolo. Il concerto prenderà il via alle 21 e c’è grande mistero – e, quindi, grande attesa – sugli ospiti che calcheranno il palco assieme a Sfera Ebbasta: possibili le presenze di Shiva e Lazza protagonisti di un feat in G63, uno dei brani che sicuramente saranno presenti in scaletta. E sicuramente i fan potranno ascoltare anche Calcolatrici, il brano con Geolier, Baby Gang e Simba La Rue.

Potrebbe interessarti anche: Quando esce Inside Out 2 su Disney Plus spoiler data

Sfera Ebbasta San Siro 2024: la scaletta

Sfera Ebbasta sarà èrotagonista a San Siro 2024 con i suoi successi che l’hanno reso popolare e famosissimo: il cantante si esibirà con Visiera a Becco, poi Xdvr Rmx e Panette. Non mancherà Fjgli di papa poi sarà il turno di Bang bang e Pablo. Il rapper dovrebbe poi proseguire con Stamm fort, Sciroppo e Tesla prima di deliziare il pubblico con M’manc e Tik tok. Come detto, poi, immancabile Calcolatrici che potrebbe vedere alcuni protagonisti del feat sul palco per poi proseguire con Ciao bella e Vdlc. Tra i brani che canterà anche Tran tran, Cupido e Happy birthday fino a Baby, Ricchi per sempre e Rockstar. La serata a San Siro poi proseguirà con Mamma mia, Nuovo range e Mi fai impazzire. Il rapper poi si esibirà anche con Bon ton, S!r! e Piove oltre ovviamente a G63 che potrebbe prevedere sul palco l’arrivo di Lazza e Shiva per una sorpresa a tutti i fan accorsi allo stadio. Le ultime canzoni del concenerto dovrebbero essere Alleluia, Bottiglie privè, Notti, 15 piani, Brnbq e Ciny.