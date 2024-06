Squid Game 2 esce a dicembre: perché anteprima al Lucca Comics

Sta per tornare Squid Game, con la nuova attesissima seconda stagione. La serie tv coreana distribuita da Netflix è stato un successo incredibile, nell’autunno del 2021, affermandosi come un fenomeno culturale tra i più influenti degli ultimi anni. I fan in tutto il mondo non vedono l’ora di gustarsi i nuovi episodi del cult asiatico, che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe arrivare sulla piattaforma di streaming alla fine dell’anno, presumibilmente il 20 dicembre 2024. Prima di questo, però, Squid Games 2 verrà proiettato in anteprima il 31 ottobre al Lucca Comics & Games, la più popolare fiera del fumetto e della cultura pop in Italia, e una delle più importanti in Europa. Tutto avverrà nel corso di un evento che si svolgerà durante il festival nella città toscana tra il 30 ottobre e il 3 novembre prossimi, a quasi tre anni esatti dalla messa in onda della prima straordinaria stagione della serie. Il 31 giugno al Lucca Comics verrà mostrata un’anteprima esclusiva di Squid Games 2, anche se non è chiaro se verranno trasmessi per intero uno o più episodi, o se verranno mostrate solo alcune scene. Di sicuro, all’evento presenzierà anche Hwang Dong-hyuk, l’ideatore di Squid Games, assieme ai protagonisti Lee Jung-jae (Seong Gi-hun; nel frattempo impegnato anche nella serie di Disney+ The Acolyte – La seguace, nell’universo di Star Wars) e Wi Ha-Jun (Hwang Jun-ho). I dettagli precisi dell’evento non sono ancora stati resi noti, ma presumibilmente per accedere all’anteprima sarà necessario acquistare un biglietto giornaliero (o l’abbonamento per più giorni) del Lucca Comics, e poi mettersi per tempo in coda davanti al luogo dell’anteprima.

Potrebbe interessarti anche: Squid Game è un reality show “letale”: rischio ipotermia e concorrente in barella

Squid game 2 come Stranger Things

La scelta del Lucca Comics è abbastanza significativa, dato il tipo di evento. Ormai da diversi anni la fiera lucchese ha smesso di essere solo un luogo per fan dei fumetti, abbracciando tutta la cultura pop e geek: dai giochi da tavolo ai videogiochi, dal cinema alla televisione, e ovviamente al mondo dei cosplay. La cultura asiatica ha ovviamente grande presa sul pubblico del Lucca Comics, che rappresenta ormai il più importante evento pop in Italia. Netflix, così come altre case di produzione e distribuzione cinematografiche e televisive, è da anni presente con i propri stand alla fiera toscana, e già nelle scorse edizioni aveva collaborato alla realizzazione di vari eventi dedicati alle sue serie tv, già con Squid Games ma anche con Stranger Things. Non c’è dunque da sorprendersi che la piattaforma americana abbia scelto questa occasione per un’anteprima di Squid Games 2, che avverrà proprio poche ore prima della festa di Halloween.