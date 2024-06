Bill Cobbs chi era: causa morte dell’attore di Guardia del Corpo

Oggi è morto Bill Cobbs a 90 anni attore americano noto ai giovani per aver interpretato il guardiano Reginald nella saga Una notte al Museo. L’artista Wilbert Francisco Cobbs all’anagrafe in realtà ha all’attivo un cinquantennio di carriera. È stato protagonista davanti alla macchina da presa di molti film e serie tv diventate cult. In realtà Bill Cobbs è morto martedì 25 giugno ma la notizia è stata comunicata solo poche ore ufficialmente specificando che si è spento nella sua casa in California, dove viveva da quando si era ritirato dal cinema un paio di anni fa, senza soffrire. La causa della morte di Bill Cobbs è la vecchiaia, a detto addio alla sua famiglia nel sonno, lasciando di sé un ricordo intenso e vivido. Nato nello stato dello Ohio, a Cleveland nel 1934, inizia a teatro la sua carriera e nel solo nel 1974 debutta nel mondo cinematografico in “The Taking of Pelham One Two Three” con una piccola parte. Da allora la sua carriera è in ascesa: nelle serie tv Silkwood e Good Times ottiene parti e ruoli sempre più importanti ma è negli anni Ottana che ha un vero e proprio boom. Diversi i film in cui recita: da Una Poltrona per Due a Il colore dei soldi, da The Cotton Club fino a Sesame Street e The Equalizer. Negli anni ’90, invece, ha una parte in Guardia del Corpo, film che vede Whitney Houston e Kevin Kostner protagonisti assoluti (1992) poi fa parte del cast anche di Ghosts of Mississipi (1996) e Bird, con Clint Eastwood alla regia. Per quanto riguarda la vita privata, invece, Cobbs non si è mai sposato e non ha avuto figli. Prima di lavorare nel mondo televisivo e cinematografico, Cobbs per otto anni ha prestato servizio nella U.S. Air Force come radar technician ha poi lavorato per l’Ibm e venduto pneumatici. Bill Cobbs, morto oggi, non aveva nè moglie, figli e nipoti a dare l’annuncio del decesso suo fratello Thomas.

Potrebbe interessarti anche: Lucio Presta operato dopo incidente: cosa è successo e come sta

Bill Cobbs non era in Una settimana da Dio

Diversi i film per Bill Cobbs ma anche una piccola curiosità: in molti sono convinti come il celebre attore abbia ricoperto il ruolo di “Dio” nel film “Una settimana da Dio” con Jim Carrey, 62 anni. Ebbene, non era decisamente lui: quel ruolo fu ricoperto da un altro celebre attore statunitense, Morgan Freeman, 87 anni. Cobbs, invece, è il protagonista in “Una Notte al Museo“, film del 2006 con Ben Stiller, 58 anni, protagonista, in cui interpretava Reginald, il guardiano del Museo di storia naturale a New York. Un ruolo che gli ha donato molta popolarità, ripreso poi anche nel 2014, in occasione del terzo capitolo della saga “Notte al museo – Il segreto del Faraone”. Tra gli ultimi film in cui è stato protagonista, ricordiamo nel 2013 il ruolo di Maestro Stagnino, costruttore del Boscaiolo di Latta, in “Il grande e potente Oz”. Cobbs, che ha recitato in oltre 195 tra telefilm e film, ha avuto parti anche in serie tv molto famose come “Avvocati a Los Angeles”, “Walker Texas Ranger”, “E.R. Medici in prima linea” e “CSI: Scena del crimine”. Apprezzato dalla critica come attore versatile e di talento, Cobbs aveva una voce profonda ed un aspett rassicurante che spesso gli sono serviti per ricoprire ruoli in cui vestiva i panni di saggio consigliere o figura paterna.