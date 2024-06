Temptation Island 2024 stasera orario: la scaletta per organizzarsi

Temptation Island – Diciamoci la verità vedere Temptation Island 2024 in replica è un po’ un’aberrazione visto che poi sui social spoilerano tutto e si perde lo sfizio di vedere in diretta su Canale 5 come va a finire. C’è però una soluzione per chi non vuole rinunciare alla mondanità di un giovedì sera d’estate: organizzarsi con l’orario e pianificare al meglio la visione per non perdere nemmeno la sigla di Temptation Island. Prendete carta e penna e fatevi un bello schema che vi sarà utile anche per le lunghe pause di pubblicità che si prende il programma condotto da Filippo Bisciglia. L’orario di stasera di Temptation Island 2024 è dalle 21.20 all’1.00 con una durata di circa quattro ore dalla sigla con la canzone di Rihanna fino alle anticipazioni di cosa succederà nella puntata successiva. Se dovete inserire altre cose da fare può essere utile questo schema di scaletta degli orari di Temptation Island, minuto prima minuto dopo anche per un’eventuale pausa pipì. Iniziamo a calcolare che la sigla potrebbe andare in onda con cinque minuti di ritardo canonici che si porta dietro da Paperissima Sprint che a sua volta subisce i tempi, giustamente, non precisi di una trasmissione in diretta di notizia come il TG5. La prima pausa pubblicitaria di Temptation Island è intorno alle 21.50, si prevede un primo blocco con la carrellata di presentazione delle coppie partecipanti di questa stagione del programma condotto da Filippo Bisciglia. La pubblicità arriva sfumando il famoso viaggio sul caicco. Si ritorna dopo circa 7 minuti di carrello di spot alle 22 con la presentazione delle tentatrici e dei tentatori come da manuale.

Di qui in poi bisogna calcolare che l’orario di stasera di Temptation Island 2024 è organizzato tra pubblicità e blocco di trasmissione con pause di circa 20 minuti tenendo a mente che sul finale viene aggiunto un carrello in più rispetto alla prima serata visto che la trasmissione si prende due fasce di Auditel e che in conclusione è più una perdita di tempo che sostanza. La vera ora in cui finisce Temptation Island 2024 è più o meno 00.30 visto che poi ci sono spot, gli highlights del meglio della puntata con la buonanotte e un brevissimo trailer di anticipazione della puntata successiva che a volte viene tagliato per esigenze di palinsesto. Chi purtroppo non può seguire in diretta Temptation Island su Canale 5 nella sua integrità per andare a lavoro il giorno dopo o per altri svariati motivi può rivederlo in replica. La puntata viene riproposta il giorno successivo su La5 ed è sempre disponibile in streaming su Witty Tv e Mediaset Infinity dopo qualche ora.

Temptation Island 2024 l’orario è lo stesso per tutte le puntate

Le puntate di Temptation Island 2024 sono sei e in queste è compreso anche lo speciale Un mese dopo dove viene raccontato cosa hanno fatto le coppie a 30 giorni di distanza dalla fine del viaggio dei sentimenti. Il giovedì come giorno di trasmissione di Temptation Island 2024 è insolito perché nelle precedenti stagioni il programma andava in onda sempre di lunedì. La scelta è stata ponderata perché il giovedì è uno dei giorni in cui non sono in programma partite di calcio degli Europei 2024. Proprio a causa della competizione europea, Temptation Island 2024 è iniziato con qualche settimana di ritardo rispetto alla consuetudine e si concluderà con la puntata dell’1 agosto. Per tutte e sei puntate l’orario del reality condotto da Filippo Bisciglia sarà sempre lo stesso con inizio previsto alle 21.20 e fine all’1.00.